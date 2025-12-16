Le casque AirPods Max d'Apple en promo à 509€ : livré avant Noël !

Les AirPods Max USB-C à 509€

des performances acoustiques exceptionnelles.

mécanisme révolutionnaire

Un casque premium

Pour rappel, Cupertino a soigneusement conçu tous les éléments qui composent le casque pour offrir un confort douillet etApple proposeétrenné sur les AirPods Pro.Les coussinets, dotés d'une mousse à mémoire de forme, sont fixés à l'arceau grâce à unqui équilibre et répartit la pression qu’il exerce, et lui permet de pivoter et tourner indépendamment de l’autre afin d’épouser la morphologie de l'utilisateur.Les haut-parleurs de 40mm ont été conçus en interne, et chaque écouteur embarque des capteurs optiques, de position, un accéléromètre, un détecteur d'étui, et un gyroscope est intégré dans l'écouteur gauche., dont huit sont mis à profit pour l'ANC, et trois pour la détection des voix. Le casque se met en pause lorsque il est retiré, et dispose d'. La charge se fera via le port Lightning et un mode charge rapide offre 1,5 heure d'écoute en 5 minutes. Le casque est fourni avec un étui Smart Case au design particulier qui permet d'activer le mode ultra-basse consommation. La promotion concerne la version USB-C. En dehors du port de charge, les deux modèles sont strictement identiques.