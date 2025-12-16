Le casque AirPods Max d'Apple en promo à 509€ : livré avant Noël !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Le casque AirPods Max d'Apple est assez rarement en promotion, mais c'est pourtant le cas aujourd'hui pour la version USB-C (la dernière en date) qui profite d'une belle réduction.
Pour rappel, Cupertino a soigneusement conçu tous les éléments qui composent le casque pour offrir un confort douillet et
Les coussinets, dotés d'une mousse à mémoire de forme, sont fixés à l'arceau grâce à un
L'AirPods Max embarque neuf microphones, dont huit sont mis à profit pour l'ANC, et trois pour la détection des voix. Le casque se met en pause lorsque il est retiré, et dispose d'une autonomie de 20 heures avec ANC, ou audio spatial activés. La charge se fera via le port Lightning et un mode charge rapide offre 1,5 heure d'écoute en 5 minutes. Le casque est fourni avec un étui Smart Case au design particulier qui permet d'activer le mode ultra-basse consommation. La promotion concerne la version USB-C. En dehors du port de charge, les deux modèles sont strictement identiques.
Les AirPods Max USB-C à 509€
des performances acoustiques exceptionnelles.Apple propose un casque circum-auriculaire (qui englobe les oreilles de l'utilisateur) doté de la puce H1, d'un traitement audio informatique poussé, de l'égalisation adaptative, de la réduction active du bruit ambiant perforant, d'un mode Transparence vraiment efficace, et l'audio spatial étrenné sur les AirPods Pro.
mécanisme révolutionnairequi équilibre et répartit la pression qu’il exerce, et lui permet de pivoter et tourner indépendamment de l’autre afin d’épouser la morphologie de l'utilisateur. Le volume se gère grâce à une molette au design très proche de la couronne des Apple Watch et permet également de gérer l'audio (pause , lecture, avance), les appels et Siri. Les haut-parleurs de 40mm ont été conçus en interne, et chaque écouteur embarque des capteurs optiques, de position, un accéléromètre, un détecteur d'étui, et un gyroscope est intégré dans l'écouteur gauche.
Un casque premium
