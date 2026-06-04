Shokz OpenDots 2 et OpenDots Air : deux nouveaux écouteurs ouverts très séduisants

OpenDots 2 : Shokz pousse plus loin son concept d’écouteurs ouverts

Génération 1 à gauche versus génération 2 à droite

dégoulinantes

Toujours avec les petits bijoux à clipser !

OpenDots Air : une version plus accessible qui conserve l’essentiel

Un violet nacré tout simplement fabuleux !

Disponibilité et Prix

Qu'en penser ?



Avec ces deux nouveaux modèles, Shokz continue d’élargir une catégorie qu’il contribue largement à populariser. Les OpenDots 2 visent clairement les utilisateurs exigeants à la recherche d’un maximum de fonctionnalités et d’une restitution sonore plus ambitieuse, tandis que les OpenDots Air se positionnent comme une porte d’entrée plus accessible vers l’univers des écouteurs ouverts. Dans les deux cas, la marque mise sur un argument qui séduit de plus en plus d’utilisateurs : profiter de sa musique sans se couper du monde qui l’entoure.

Avec les OpenDots 2, Shokz semble vouloir démontrer que les écouteurs ouverts peuvent désormais rivaliser avec des modèles intra-auriculaires plus classiques sur le terrain de la qualité sonore. Pour les utiliser tous les jours,), qui m'ont fait délaisser les écouteurs Apple depuis un an.Pour cette génération,: la partie chromée est plus discrète aussi bien sur le boïtier que les écouteurs. Les couleurs évoluent avec un banc nacré (qui a l'air magnifique), un gris/blanc et un noir.Le constructeur a toutefois revu son architecture acoustique autour de la technologie Bassphere 2.0, une. Derrière ce nom marketing se cache un double haut-parleur de 11,8 mm capable, selon la marque, d’offrir des performances comparables à un transducteur de 16 mm tout en réduisant la distorsion jusqu’à 70 %.Cette montée en gamme passe également par, présenté comme plus immersif grâce à des basses plus présentes et une scène sonore plus ample. Shokz ajoute aussi sa technologie MirrorPitch, qui oriente le son vers l’oreille afin d’tout en limitant les fuites sonores, un point souvent sensible sur ce form factor. La technologie DirectPitch reste de la partie pour préserver une certaine discrétion dans les lieux publics.Côté confort,. Avec seulement 6,4 grammes par écouteur, ils devraient assurer un maintien stable aussi bien pour les trajets quotidiens que pour les activités sportives. La certification IP57 leur permet d’affronter sans difficulté la pluie ou les séances de sportintensives.Shokz soigne également les fonctions annexes. Comme la génération précédente, les OpenDots 2 disposent d’un(vous pouvez mettre n'importe lequel dans votre oreille), d’une mise en pause automatique lorsqu’on les retire, d’une connexion multipoint, du Bluetooth 6.1 ainsi que d’une fonction de localisation.compatible avec la recharge sans fil Qi. Enfin, les appels bénéficient d’un dispositif particulièrement complet combinant deux microphones à conduction aérienne, un microphone à conduction osseuse et une réduction de bruit assistée par intelligence artificielle.En parallèle,, une déclinaison plus légère et plus abordable de sa gamme OpenDOts. On retrouve l’ADN des écouteurs ouverts de la marque tout en simplifiant certains aspects techniques. L’objectif est clair : proposer un produit plus accessible sans sacrifier le confort ni les fonctionnalités essentielles.Le design reste basé sur unqui vient se fixer autour de l’oreille plutôt que de s’insérer dans le conduit auditif. Shokz utilise ici également la même structure JointArc en nickel-titane et un revêtement en silicone doux pour assurer stabilité et confort.. La marque met particulièrement en avant leur aspect esthétique avec deux coloris, Noir et Violet Aurore, destinés à faire de l’écouteur un véritable accessoire du quotidien.Sur le plan audio,On retrouve également quatre profils sonores prédéfinis — Standard, Vocal, Bass et Privé — ainsi que la possibilité de créer ses propres réglages d’égalisation via l’application Shokz. Comme sur les OpenDots 2, la technologie DirectPitch est chargée de réduire les fuites sonores, un élément devenu incontournable pour ce type de produit à oreilles libres.Les OpenDots Air reprennent aussi: reconnaissance automatique gauche/droite, mise en pause automatique, connexion multipoint et commandes tactiles améliorées grâce à un capteur de pression.Les appels reposent ici sur deux microphones et un système de réduction de bruit par IA capable, selon Shokz, d’atténuer plus de 95 % des bruits ambiants lors des conversations.En revanche, contrairement aux OpenDots 2, la recharge sans fil disparaît et la certification d’étanchéité se limite à l’IP55.Les deux produits sont d'ores et déjà disponibles à la vente :