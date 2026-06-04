WiiM s'attaque à Sonos avec sa première barre de son
Par Vincent Lautier - Publié le
WiiM lance sa toute première barre de son. La marque, surtout connue pour ses lecteurs réseau à prix cassé, débarque dans le salon avec la WiiM Bar. Du Dolby Atmos, du DTS:X, un écran tactile rond posé sur le dessus, le tout à 479 dollars, soit 499 euros en France. Sauf qu'un détail risque bien de refroidir les possesseurs d'iPhone.
WiiM, jusqu'à présent, c'était surtout des petites boîtes pour audiophiles. Des lecteurs réseau, des amplis connectés, vendus à prix doux, qu'on glisse derrière une vieille chaîne hi-fi pour la brancher d'un coup à Spotify ou Tidal. La WiiM Bar change la donne. Présentée fin mai au salon High End de Vienne, c'est la première fois que la marque quitte la table de chevet pour viser franchement le salon et le home cinéma. Les précommandes ont ouvert le 3 juin. Livraison promise pour juillet, à 479 dollars, soit 449 livres outre-Manche. En France, comptez 499 euros, là aussi à partir de juillet, via les canaux habituels de la marque comme Amazon, la Fnac ou Darty.
Sous sa robe noire laquée, la barre cache huit haut-parleurs répartis en configuration 3.0.2. Des médiums et des tweeters tirent vers vous, en façade. Deux transducteurs large bande, eux, visent le plafond, histoire de faire rebondir le son et de simuler la hauteur, le fameux effet Atmos. Une correction acoustique maison, baptisée RoomFit, se charge d'adapter le rendu à votre pièce. Et puis il y a cette curiosité posée sur le dessus, un écran tactile rond de 2,1 pouces sous verre, qui affiche les pochettes, les commandes de lecture et l'égaliseur sans qu'on ait besoin de dégainer le téléphone.
Côté streaming, WiiM ne se moque pas du monde. Spotify Connect, Tidal, Qobuz, Roon, Google Cast : on dépasse la vingtaine de services depuis la seule application maison. Manque pourtant un nom, et pas le moindre pour le public d'ici. AirPlay 2. La marque a tout bonnement fait l'impasse. Dans les faits, vous ne pourrez pas envoyer le son de votre iPhone ou de votre Mac directement vers la barre, comme vous le feriez vers un HomePod ou une enceinte Sonos. Pour un produit vendu comme la porte d'entrée d'un écosystème pour toute la maison, l'oubli pique un peu quand on vit en Apple.
Sur le papier, le pari est plutôt malin. Pour le tarif d'une Sonos Beam, qui se contente de simuler la hauteur, WiiM offre du vrai Atmos. De vrais haut-parleurs qui visent le plafond. Et une extension sans fil jusqu'au 5.1.2, en prime. La fiche technique, à 479 dollars, laisse peu de place à la critique. Le hic, vous l'avez deviné, c'est cette absence d'AirPlay 2. Elle transforme un bel argument en demi-promesse dès qu'un iPhone entre dans le salon.
Une marque qui sort de son terrain de jeu
WiiM, jusqu'à présent, c'était surtout des petites boîtes pour audiophiles. Des lecteurs réseau, des amplis connectés, vendus à prix doux, qu'on glisse derrière une vieille chaîne hi-fi pour la brancher d'un coup à Spotify ou Tidal. La WiiM Bar change la donne. Présentée fin mai au salon High End de Vienne, c'est la première fois que la marque quitte la table de chevet pour viser franchement le salon et le home cinéma. Les précommandes ont ouvert le 3 juin. Livraison promise pour juillet, à 479 dollars, soit 449 livres outre-Manche. En France, comptez 499 euros, là aussi à partir de juillet, via les canaux habituels de la marque comme Amazon, la Fnac ou Darty.
Du Dolby Atmos et huit haut-parleurs
Sous sa robe noire laquée, la barre cache huit haut-parleurs répartis en configuration 3.0.2. Des médiums et des tweeters tirent vers vous, en façade. Deux transducteurs large bande, eux, visent le plafond, histoire de faire rebondir le son et de simuler la hauteur, le fameux effet Atmos. Une correction acoustique maison, baptisée RoomFit, se charge d'adapter le rendu à votre pièce. Et puis il y a cette curiosité posée sur le dessus, un écran tactile rond de 2,1 pouces sous verre, qui affiche les pochettes, les commandes de lecture et l'égaliseur sans qu'on ait besoin de dégainer le téléphone.
Là où les utilisateurs Apple vont tiquer
Côté streaming, WiiM ne se moque pas du monde. Spotify Connect, Tidal, Qobuz, Roon, Google Cast : on dépasse la vingtaine de services depuis la seule application maison. Manque pourtant un nom, et pas le moindre pour le public d'ici. AirPlay 2. La marque a tout bonnement fait l'impasse. Dans les faits, vous ne pourrez pas envoyer le son de votre iPhone ou de votre Mac directement vers la barre, comme vous le feriez vers un HomePod ou une enceinte Sonos. Pour un produit vendu comme la porte d'entrée d'un écosystème pour toute la maison, l'oubli pique un peu quand on vit en Apple.
On en dit quoi ?
Sur le papier, le pari est plutôt malin. Pour le tarif d'une Sonos Beam, qui se contente de simuler la hauteur, WiiM offre du vrai Atmos. De vrais haut-parleurs qui visent le plafond. Et une extension sans fil jusqu'au 5.1.2, en prime. La fiche technique, à 479 dollars, laisse peu de place à la critique. Le hic, vous l'avez deviné, c'est cette absence d'AirPlay 2. Elle transforme un bel argument en demi-promesse dès qu'un iPhone entre dans le salon.