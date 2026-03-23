Amazon brade la barre de son Sonos Beam Gen2 à -23% : AirPlay 2 et Dolby Atmos !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
b]Le constructeur américain a mis à jour sa barre de son Beam avec un seconde génération proposant quelques nouveautés intéressantes à la clé, particulièrement lorsqu'elle est en promotion comme aujourd'hui.
La nouvelle venue étant très proche de la génération précédente, nous allons nous concentrer sur les différences marquantes, tout en vous invitant à consulter notre test détaillé de la version originale (disponible ici).
Premier point d'ordre esthétique, la grille alvéolée en plastique recouverte de tissu de la génération précédente laisse place à une grille perforée en métal, permettant à la Beam Gen2 d'afficher la signature esthétique du reste de la gamme, et qui pourra également s'avérer plus simple à nettoyer.
Le contenu du carton ne change pas, et l'utilisateur trouvera un câble HDMI de 160 centimètres ainsi qu'un câble d'alimentation de 200 centimètres. Les mensurations de la barre de son sont également conservées avec 6,9x65,1x10 centimètres pour 2,8 kg sur la balance.
La configuration interne est inchangée avec quatre haut-parleurs elliptiques (dont deux situées aux extrémités afin d'offrir de l'ampleur et de gérer les
La nouvelle génération s'appuie toujours sur le retour du son via le téléviseur et la connexion HDMI mais prend désormais en charge la norme HDMI eARC (pour Enhanced Audio Return Channel, rétrocompatible ARC), offrant ainsi une bande passante et des débits max supérieurs. Cela permet donc de supporter des formats nécessitant des débits plus importants, comme le Dolby Atmos qui fait également son arrivée sur cette nouvelle génération de Beam. Si votre téléviseur ne dispose pas de port HDMI ARC/eARC, Sonos propose un adaptateur optique permettant de relier la Beam à votre TV, ou à un amplificateur audio/vidéo.
La nouvelle itération conserve la pratique compatibilité AirPlay 2, ainsi que la possibilité d'envoyer des requêtes vocales aux assistants virtuels de Google et d'Amazon. La fonction
Pour ceux qui voudraient profiter d'un son 5.1 plus présent et percutant, la Beam peut être couplée très simplement et efficacement à des enceintes et aux caissons de basse de la firme.
Sonos Beam Gen2
La nouvelle venue étant très proche de la génération précédente, nous allons nous concentrer sur les différences marquantes, tout en vous invitant à consulter notre test détaillé de la version originale (disponible ici).
Premier point d'ordre esthétique, la grille alvéolée en plastique recouverte de tissu de la génération précédente laisse place à une grille perforée en métal, permettant à la Beam Gen2 d'afficher la signature esthétique du reste de la gamme, et qui pourra également s'avérer plus simple à nettoyer.
Le contenu du carton ne change pas, et l'utilisateur trouvera un câble HDMI de 160 centimètres ainsi qu'un câble d'alimentation de 200 centimètres. Les mensurations de la barre de son sont également conservées avec 6,9x65,1x10 centimètres pour 2,8 kg sur la balance.
La configuration interne est inchangée avec quatre haut-parleurs elliptiques (dont deux situées aux extrémités afin d'offrir de l'ampleur et de gérer les
rebonds) épaulés par trois radiateurs passifs, ainsi qu'un tweeter placé au centre. Sonos évoque une nouvelle puce 40% plus rapide, permettant à la barre de son de prendre en charge sereinement les fréquentes mises à jour logicielles fournies par le constructeur (et le traitement du Dolby Atmos, que nous aborderons plus loin).
AirPlay 2 et Dolby Atmos
La nouvelle génération s'appuie toujours sur le retour du son via le téléviseur et la connexion HDMI mais prend désormais en charge la norme HDMI eARC (pour Enhanced Audio Return Channel, rétrocompatible ARC), offrant ainsi une bande passante et des débits max supérieurs. Cela permet donc de supporter des formats nécessitant des débits plus importants, comme le Dolby Atmos qui fait également son arrivée sur cette nouvelle génération de Beam. Si votre téléviseur ne dispose pas de port HDMI ARC/eARC, Sonos propose un adaptateur optique permettant de relier la Beam à votre TV, ou à un amplificateur audio/vidéo.
La nouvelle itération conserve la pratique compatibilité AirPlay 2, ainsi que la possibilité d'envoyer des requêtes vocales aux assistants virtuels de Google et d'Amazon. La fonction
Trueplaypermettant d'adapter le rendu de la barre en scannant la pièce grâce aux microphones d'un périphérique iOS est toujours de la partie. Pour rappel, une mise à jour logicielle a permis aux Beam Gen 1 et 2 de prendre en charge le DTS Digital Surround au format 5.1.
Pour ceux qui voudraient profiter d'un son 5.1 plus présent et percutant, la Beam peut être couplée très simplement et efficacement à des enceintes et aux caissons de basse de la firme.