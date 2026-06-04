Yamaha range l'ampli et les câbles dans ses enceintes NX-70A, à 2999 euros la paire

On en dit quoi ?



L'objet est séduisant sur le papier, une vraie paire Hi-Fi qui se passe d'ampli et de câbles tout en gardant l'AirPlay 2 et le HDMI, c'est exactement ce qu'on aimerait voir se généraliser. Le souci, c'est l'addition. À 2999 euros la paire, auxquels il faut ajouter 599 euros si vous voulez les pieds assortis, on grimpe vite vers les 3600 euros pour une installation propre.