Yamaha range l'ampli et les câbles dans ses enceintes NX-70A, à 2999 euros la paire
Par Vincent Lautier - Publié le
Yamaha revient sur le marché du sans-fil après plus de dix ans d'absence avec les NX-70A, une paire d'enceintes actives connectées qui embarquent leur propre amplification. Plus de gros bloc séparé, plus de câble entre les deux enceintes, et de l'AirPlay 2 pour les utilisateurs Apple. Comptez 2999 euros la paire, pour une sortie prévue en juillet 2026.
L'idée des NX-70A, c'est de remplacer toute une installation par une simple paire d'enceintes. Comme elles sont actives, l'amplificateur est logé directement à l'intérieur, ce qui évite d'acheter et de brancher un ampli séparé. Yamaha pousse le principe avec sa technologie Synergistic Drive, qui relie le haut-parleur au circuit de l'ampli de manière à réduire la distorsion qui naît d'habitude entre les deux. La liaison entre l'enceinte gauche et l'enceinte droite se fait elle aussi sans fil, ce qui supprime le câble disgracieux qui traverse le salon. Attention quand même, chaque enceinte doit rester branchée au secteur, on n'échappe donc pas à deux prises de courant.
Côté membranes, Yamaha reprend sa technologie Harmonious Diaphragm, un mélange de fibres ZYLON déjà utilisées sur ses modèles haut de gamme et de fibres d'épicéa, le bois des tables d'harmonie de pianos à queue, histoire d'obtenir un timbre cohérent du grave à l'aigu. Le coffret arrondi, coiffé d'une plaque d'aluminium massif de 5 mm avec des accents cuivrés, vise autant l'élégance que la chasse aux résonances parasites. Surtout, les NX-70A embarquent le calibrage YPAO maison, qui utilise un micro fourni pour mesurer l'acoustique de votre pièce et corriger le rendu en fonction des murs et du placement. De quoi rattraper un salon mal foutu sans bidouiller des réglages pendant des heures.
La connectique ne fait pas l'impasse sur grand-chose. On retrouve l'AirPlay 2 d'Apple, Spotify Connect, TIDAL Connect et Google Cast pour envoyer sa musique depuis un téléphone, plus la compatibilité Roon, ce logiciel prisé des mélomanes qui rassemble fichiers locaux et services de streaming dans une seule bibliothèque soignée. Les enceintes rejoignent aussi le réseau multiroom MusicCast de Yamaha pour diffuser le son dans plusieurs pièces. Et pour la télé, une prise HDMI eARC permet de tout piloter avec la télécommande du téléviseur, sans manipulation supplémentaire.
L'objet est séduisant sur le papier, une vraie paire Hi-Fi qui se passe d'ampli et de câbles tout en gardant l'AirPlay 2 et le HDMI, c'est exactement ce qu'on aimerait voir se généraliser. Le souci, c'est l'addition. À 2999 euros la paire, auxquels il faut ajouter 599 euros si vous voulez les pieds assortis, on grimpe vite vers les 3600 euros pour une installation propre.
Une chaîne Hi-Fi qui tient dans deux enceintes
L'idée des NX-70A, c'est de remplacer toute une installation par une simple paire d'enceintes. Comme elles sont actives, l'amplificateur est logé directement à l'intérieur, ce qui évite d'acheter et de brancher un ampli séparé. Yamaha pousse le principe avec sa technologie Synergistic Drive, qui relie le haut-parleur au circuit de l'ampli de manière à réduire la distorsion qui naît d'habitude entre les deux. La liaison entre l'enceinte gauche et l'enceinte droite se fait elle aussi sans fil, ce qui supprime le câble disgracieux qui traverse le salon. Attention quand même, chaque enceinte doit rester branchée au secteur, on n'échappe donc pas à deux prises de courant.
Du son calibré pour votre pièce
Côté membranes, Yamaha reprend sa technologie Harmonious Diaphragm, un mélange de fibres ZYLON déjà utilisées sur ses modèles haut de gamme et de fibres d'épicéa, le bois des tables d'harmonie de pianos à queue, histoire d'obtenir un timbre cohérent du grave à l'aigu. Le coffret arrondi, coiffé d'une plaque d'aluminium massif de 5 mm avec des accents cuivrés, vise autant l'élégance que la chasse aux résonances parasites. Surtout, les NX-70A embarquent le calibrage YPAO maison, qui utilise un micro fourni pour mesurer l'acoustique de votre pièce et corriger le rendu en fonction des murs et du placement. De quoi rattraper un salon mal foutu sans bidouiller des réglages pendant des heures.
Tout ce qu'il faut pour streamer
La connectique ne fait pas l'impasse sur grand-chose. On retrouve l'AirPlay 2 d'Apple, Spotify Connect, TIDAL Connect et Google Cast pour envoyer sa musique depuis un téléphone, plus la compatibilité Roon, ce logiciel prisé des mélomanes qui rassemble fichiers locaux et services de streaming dans une seule bibliothèque soignée. Les enceintes rejoignent aussi le réseau multiroom MusicCast de Yamaha pour diffuser le son dans plusieurs pièces. Et pour la télé, une prise HDMI eARC permet de tout piloter avec la télécommande du téléviseur, sans manipulation supplémentaire.
On en dit quoi ?
L'objet est séduisant sur le papier, une vraie paire Hi-Fi qui se passe d'ampli et de câbles tout en gardant l'AirPlay 2 et le HDMI, c'est exactement ce qu'on aimerait voir se généraliser. Le souci, c'est l'addition. À 2999 euros la paire, auxquels il faut ajouter 599 euros si vous voulez les pieds assortis, on grimpe vite vers les 3600 euros pour une installation propre.