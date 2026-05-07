Des AirPods Pro avec capteurs IR et IA en approche
Par Laurence - Publié le
Apple semble accélérer sérieusement ses ambitions dans l’intelligence artificielle matérielle. Selon Bloomberg, les futurs AirPods équipés de capteurs IR auraient désormais atteint un stade avancé de développement, avec des prototypes quasiment finalisés déjà testés en interne.
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ces caméras ne serviraient pas à prendre des photos ou filmer comme des lunettes connectées. Elles seraient principalement utilisées comme des yeux pour Siri et les fonctions d’intelligence artificielle d’Apple.
Les écouteurs pourraient ainsi analyser l'environnement de l’utilisateur afin de fournir des réponses contextuelles beaucoup plus intelligentes. Bloomberg évoque plusieurs usages déjà explorés par Apple, comme identifier des objets ou des ingrédients devant soi, répondre à des questions sur l’environnement. Ou encore améliorer la navigation avec des repères visuels et envoyer des rappels intelligents selon ce que les capteurs détectent.
L’idée se rapproche fortement des usages déjà proposés par ChatGPT Vision, Gemini Live ou encore Visual Intelligence sur iPhone, mais ils s'effectueraient directement depuis des écouteurs.
Globalement, ces nouveaux écouteurs conserveraient une apparence similaire aux AirPods Pro 3. Le principal changement concernerait des tiges légèrement plus longues afin d’intégrer les capteurs visuels. Les capteurs IR fonctionneraient en basse résolution, suffisamment pour analyser une scène sans chercher à produire des images de qualité photo.
Apple serait actuellement au stade DVT (Design Validation Testing), l’une des dernières grandes étapes avant le lancement industriel. Cela signifie que le matériel est presque finalisé, même si certains ajustements restent possibles avant la production de masse.
Le projet aurait toutefois pris du retard à cause des difficultés rencontrées autour du nouveau Siri dopé à l’IA. Mark Gurman explique qu’Apple attend désormais iOS 27 et l’intégration plus poussée des fonctions visuelles dans Siri avant de lancer ces AirPods nouvelle génération.
Le groupe miserait énormément sur cette catégorie pour entrer pleinement dans une
Apple préparerait également des lunettes connectées, des appareils domestiques IA et même un pendentif intelligent avec caméra. Tout cela ressemble quand même fortement à ce que font ou préparent Meta et OpenAI. Mais les AirPods auraient l’avantage d’être déjà massivement adoptés.
A priori, Apple ne souhaiterait pas forcément utiliser l’appellation AirPods Pro 4. La société pourrait plutôt lancer une nouvelle gamme orientée IA sous un autre nom, comme
Ce projet illustre en tout cas le virage stratégique d’Apple vers des appareils IA capables de comprendre l’environnement plutôt que de simplement répondre à des commandes vocales. Après les smartphones et les montres connectées, les écouteurs pourraient bien devenir la prochaine grande interface entre l’utilisateur et l’intelligence artificielle.
Des AirPods “qui voient” le monde autour de vous
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ces caméras ne serviraient pas à prendre des photos ou filmer comme des lunettes connectées. Elles seraient principalement utilisées comme des yeux pour Siri et les fonctions d’intelligence artificielle d’Apple.
Les écouteurs pourraient ainsi analyser l'environnement de l’utilisateur afin de fournir des réponses contextuelles beaucoup plus intelligentes. Bloomberg évoque plusieurs usages déjà explorés par Apple, comme identifier des objets ou des ingrédients devant soi, répondre à des questions sur l’environnement. Ou encore améliorer la navigation avec des repères visuels et envoyer des rappels intelligents selon ce que les capteurs détectent.
L’idée se rapproche fortement des usages déjà proposés par ChatGPT Vision, Gemini Live ou encore Visual Intelligence sur iPhone, mais ils s'effectueraient directement depuis des écouteurs.
Un design proche des AirPods Pro
Globalement, ces nouveaux écouteurs conserveraient une apparence similaire aux AirPods Pro 3. Le principal changement concernerait des tiges légèrement plus longues afin d’intégrer les capteurs visuels. Les capteurs IR fonctionneraient en basse résolution, suffisamment pour analyser une scène sans chercher à produire des images de qualité photo.
Apple serait actuellement au stade DVT (Design Validation Testing), l’une des dernières grandes étapes avant le lancement industriel. Cela signifie que le matériel est presque finalisé, même si certains ajustements restent possibles avant la production de masse.
Siri et l’IA au cœur du projet
Le projet aurait toutefois pris du retard à cause des difficultés rencontrées autour du nouveau Siri dopé à l’IA. Mark Gurman explique qu’Apple attend désormais iOS 27 et l’intégration plus poussée des fonctions visuelles dans Siri avant de lancer ces AirPods nouvelle génération.
Le groupe miserait énormément sur cette catégorie pour entrer pleinement dans une
ère de l’IA matérielle, face à une concurrence qui s’intensifie rapidement. OpenAI travaille sur ses propres appareils IA, Meta accélère sur les lunettes connectées, tandis que Google pousse Gemini dans l’ensemble de son écosystème.
Apple préparerait également des lunettes connectées, des appareils domestiques IA et même un pendentif intelligent avec caméra. Tout cela ressemble quand même fortement à ce que font ou préparent Meta et OpenAI. Mais les AirPods auraient l’avantage d’être déjà massivement adoptés.
Qu'en penser ?
A priori, Apple ne souhaiterait pas forcément utiliser l’appellation AirPods Pro 4. La société pourrait plutôt lancer une nouvelle gamme orientée IA sous un autre nom, comme
AirPods Ultraou une déclinaison spécifique des AirPods Pro avec caméras.
Ce projet illustre en tout cas le virage stratégique d’Apple vers des appareils IA capables de comprendre l’environnement plutôt que de simplement répondre à des commandes vocales. Après les smartphones et les montres connectées, les écouteurs pourraient bien devenir la prochaine grande interface entre l’utilisateur et l’intelligence artificielle.