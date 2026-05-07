Des AirPods Pro avec capteurs IR et IA en approche

Des AirPods “qui voient” le monde autour de vous

Un design proche des AirPods Pro

Siri et l’IA au cœur du projet

ère de l’IA matérielle

Qu'en penser ?



A priori, Apple ne souhaiterait pas forcément utiliser l’appellation AirPods Pro 4. La société pourrait plutôt lancer une nouvelle gamme orientée IA sous un autre nom, comme AirPods Ultra ou une déclinaison spécifique des AirPods Pro avec caméras.



Ce projet illustre en tout cas le virage stratégique d’Apple vers des appareils IA capables de comprendre l’environnement plutôt que de simplement répondre à des commandes vocales. Après les smartphones et les montres connectées, les écouteurs pourraient bien devenir la prochaine grande interface entre l’utilisateur et l’intelligence artificielle.

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ces caméras ne serviraient pas à prendre des photos ou filmer comme des lunettes connectées. Elles seraient principalementLes écouteurs pourraient ainsiévoque plusieurs usages déjà explorés par Apple, comme identifier des objets ou des ingrédients devant soi, répondre à des questions sur l’environnement. Ou encore améliorer la navigation avec des repères visuels et envoyer des rappels intelligents selon ce que les capteurs détectent.L’idée se rapproche fortement des usages déjà proposés par, Gemini Live ou encore Visual Intelligence sur iPhone, mais ils s'effectueraient directement depuis des écouteurs.Globalement, ces nouveaux écouteurs conserveraient. Le principal changement concernerait. Les capteurs IR fonctionneraient en basse résolution, suffisamment pour analyser une scène sans chercher à produire des images de qualité photo.Apple serait actuellement au stade(Design Validation Testing), l’une des dernières grandes étapes avant le lancement industriel. Cela signifie que le matériel est presque finalisé, même si certains ajustements restent possibles avant la production de masse.Le projet aurait toutefois. Mark Gurman explique qu’Apple attend désormaisdans Siri avant de lancer ces AirPods nouvelle génération.Le groupe miserait énormément sur cette catégorie pour entrer pleinement dans une, face à une concurrence qui s’intensifie rapidement. OpenAI travaille sur ses propres appareils IA, Meta accélère sur les lunettes connectées, tandis que Google pousse Gemini dans l’ensemble de son écosystème.Apple préparerait également. Tout cela ressemble quand même fortement à ce que font ou préparent Meta et OpenAI. Mais les AirPods auraient l’avantage d’être déjà massivement adoptés.