Amazon brade le casque Sony WH-1000XM6 à 349€ (-100€) : parfait pour cet été !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Trois ans après un WH-1000XM5 qui avait fait débat en abandonnant le pliage, Sony remet l'ouvrage sur le métier avec le WH-1000XM6. Pas de révolution, mais une mise à jour méthodique de son casque à réduction de bruit, qui réintègre au passage une charnière pliable et un nouveau processeur audio.
Le XM6 s'appuie sur le processeur HD QN3 et douze microphones (six par oreillette) pour sa réduction de bruit active (ANC). Sony annonce une optimisation automatique qui s'ajuste à l'environnement, à la pression atmosphérique et même à la façon de porter le casque, lunettes ou bonnet inclus. Le mode son ambiant, lui, laisse passer les sons jugés utiles, annonces, voix, circulation, sans avoir à retirer le casque.
Côté restitution, on retrouve des haut-parleurs de 30 mm, la certification Hi-Res Audio, le 360 Reality Audio et un égaliseur 10 bandes désormais accompagné d'un mode dédié au jeu. La technologie DSEE Extreme reconstitue, via traitement Edge-AI, les fréquences perdues à la compression. Pour les appels, six micros directionnels couplés à un traitement IA visent à isoler la voix en environnement bruyant.
Le casque gère le Bluetooth multipoint et l'Auto Switch pour basculer entre deux sources, et prend en charge le Bluetooth LE Audio à faible latence. Le LDAC assure l'audio haute résolution sans fil — étant entendu que, sur iPhone et Mac, la liaison repose sur l'AAC : l'argument hi-res reste donc théorique dans l'écosystème Apple.
L'autonomie est annoncée à 30 heures avec réduction de bruit, jusqu'à 40 heures sans, avec une charge rapide de trois minutes pour trois heures d'écoute. Les commandes tactiles restent sur l'oreillette droite, le bouton d'alimentation passe au format circulaire, et le bandeau s'élargit avec un réglage sans cran. Coussinets en cuir souple et poids bien réparti complètent un confort pensé pour les longues sessions. Si le casque vous intéresse, vous pouvez consulter le test complet de Vincent.
Sony WH-1000XM6
Le XM6 s'appuie sur le processeur HD QN3 et douze microphones (six par oreillette) pour sa réduction de bruit active (ANC). Sony annonce une optimisation automatique qui s'ajuste à l'environnement, à la pression atmosphérique et même à la façon de porter le casque, lunettes ou bonnet inclus. Le mode son ambiant, lui, laisse passer les sons jugés utiles, annonces, voix, circulation, sans avoir à retirer le casque.
Côté restitution, on retrouve des haut-parleurs de 30 mm, la certification Hi-Res Audio, le 360 Reality Audio et un égaliseur 10 bandes désormais accompagné d'un mode dédié au jeu. La technologie DSEE Extreme reconstitue, via traitement Edge-AI, les fréquences perdues à la compression. Pour les appels, six micros directionnels couplés à un traitement IA visent à isoler la voix en environnement bruyant.
Connectivité, autonomie et confort
Le casque gère le Bluetooth multipoint et l'Auto Switch pour basculer entre deux sources, et prend en charge le Bluetooth LE Audio à faible latence. Le LDAC assure l'audio haute résolution sans fil — étant entendu que, sur iPhone et Mac, la liaison repose sur l'AAC : l'argument hi-res reste donc théorique dans l'écosystème Apple.
L'autonomie est annoncée à 30 heures avec réduction de bruit, jusqu'à 40 heures sans, avec une charge rapide de trois minutes pour trois heures d'écoute. Les commandes tactiles restent sur l'oreillette droite, le bouton d'alimentation passe au format circulaire, et le bandeau s'élargit avec un réglage sans cran. Coussinets en cuir souple et poids bien réparti complètent un confort pensé pour les longues sessions. Si le casque vous intéresse, vous pouvez consulter le test complet de Vincent.