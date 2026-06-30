Amazon brade le casque Sony WH-1000XM6 à 349€ (-100€) : parfait pour cet été !

Sony WH-1000XM6

Connectivité, autonomie et confort

(six par oreillette). Sony annonce une optimisation automatique qui s'ajuste à l'environnement, à la pression atmosphérique et même à la façon de porter le casque, lunettes ou bonnet inclus. Le mode son ambiant, lui, laisse passer les sons jugés utiles, annonces, voix, circulation, sans avoir à retirer le casque.Côté restitution, on retrouve. La technologie DSEE Extreme reconstitue, via traitement Edge-AI, les fréquences perdues à la compression. Pour les appels, six micros directionnels couplés à un traitement IA visent à isoler la voix en environnement bruyant., et prend en charge le Bluetooth LE Audio à faible latence. Le LDAC assure l'audio haute résolution sans fil — étant entendu que, sur iPhone et Mac, la liaison repose sur l'AAC : l'argument hi-res reste donc théorique dans l'écosystème Apple., avec une charge rapide de trois minutes pour trois heures d'écoute. Les commandes tactiles restent sur l'oreillette droite, le bouton d'alimentation passe au format circulaire, et le bandeau s'élargit avec un réglage sans cran. Coussinets en cuir souple et poids bien réparti complètent un confort pensé pour les longues sessions.