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Amazon fracasse le prix du Beats Studio Pro : -40%, une alternative intéressante aux AirPods Max !

Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan

Vous cherchez un casque Bluetooth doté d'une réduction active du bruit (ANC) ? Le fleuron de la gamme Beats, en ce moment proposé à prix réduit, mérite vraiment qu'on s'y attarde.

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Beats Studio Pro



Le Beats Studio Pro embarque des haut-parleurs de 40mm conçus pour l'occasion avec une fidélité audio jusqu’à 80 % supérieure à celle du Beats Studio3, d'une réduction active du bruit ambiant (ANC) qui s'adapte à votre environnement et d'un mode Transparence pour garder une oreille sur ce dernier, la compatibilité avec l'audio spatial avec suivi dynamique de la tête et personnalisation du rendu via l'iPhone, la compatibilité avec l'App Localiser sur iOS et Localiser mon appareil sur Android, ainsi que de nouveaux micros pour des appels d'une qualité exceptionnelle.

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40 heures d'autonomie, Bluetooth, USB-C et mini-jack



Le Beats Studio Pro offre une autonomie pouvant atteindre 40 heures, ou 24 heures si l'ANC ou le mode Transparence sont activés. Le casque se distingue réellement de l'AirPods Max niveau connectivité puisqu'en sus du Bluetooth 5.3, il sera possible de diffuser le son via un câble USB-C ou un câble mini-jack 3,5mm, tous deux inclus dans la boîte. En USB-C, le Beats Studio Pro est compatible avec l'audio Lossless haute définition 24bit/48kHz (l'ANC et le mode Transparence sont alors désactivés) et offre trois profils : Signature pour un son équilibré, Entertainment pour les films et les jeux et Conversation pour les appels et les podcasts. Bref, un casque assez complet offrant un bon rapport qualité/prix, surtout à ce tarif.