De nouveaux routeurs Wi-Fi 6E chez TP-Link et Netgear (et des NFT sur les Meural) #CES2022

Netgear dévoile ainsi le routeur Nighthawk RAXE300 Tri Band Wi-Fi 6E (ouf), récompensé par une sélection pour les Innovation Awards, offrant six antennes et huit flux pour des débits Wi-Fi combinés culminant à 7 800 Mb/s, un port Ethernet 2,5 Gigabit, 5 ports Ethernet Gigabit, et capable de couvrir jusqu'à 200 mètres carrés selon le constructeur.La firme en profite également pour annoncer le servicepour ses routeurs Orbi Wi-Fi 6E permettant d'optimiser la connexion pour le jeu vidéo (optimisations ping, QoS, bande passante) pour la modique somme de 50 dollars par an, ainsi que, également lauréat des CES Innovation Awards, avec des antennes qui se positionneront automatiquement afin d'offrir la meilleure couverture, un port 10 GbE, un port 2,5 GbE, quatre ports Ethernet Gigabit, et des débits cumulés atteignant 11 000 Mb/s. Le constructeur n'évoque pas encore de tarif ni de date de disponibilité.Pour rappel, les appareils Wi-Fi 6 actuels utilisent les bandes 2,4 et 5 GHz, et, le tout avec le protocole de sécurité WPA3 et une latence réduite. Si vous ne disposez pas encore de périphériques compatibles Wi-Fi 6E (ils sont encore rares), et que vous avez besoin d'un pack Wi-FI 6 Mesh, les Deco X20 débutent à 237,79 euros pour un pack de 2 modules.