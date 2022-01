Test express du kit CPL/Wi-Fi 6 Mesh Magic 2 de Devolo

Présentation

le tout premier adaptateur CPL avec Wi-Fi 6 au monde, associant la technologie CPL la plus moderne à la norme Wi-Fi Mesh la plus puissante à ce jour

(le Wi-Fi 6E est encore peu répandu et les routeurs compatibles sont très couteux). Le kit promet ainsi des débits maximums en CPL culminant à 2 400 Mb/s et jusqu'à 1 800 Mb/s en Wi-Fi 6., s'appuyant sur la technologie CPL (pour les installations électriques le supportant) et le Wi-Fi maillé afin d'étendre le réseau dans un domicile à la configuration difficile (dalles en béton, nombreux murs atténuant le signal). Le module principal dispose d'un port Ethernet Gigabit, contre deux pour chaque module satellite (chaque module offre une prise électrique femelle et supporte jusqu'à 3500W).Attention,, le module principal servira uniquement à relier le kit à votre réseau et à transmettre les données via le courant porteur en ligne (CPL). Le kit est livré avec un câble Ethernet de 2 mètres., y compris pour les utilisateurs n'ayant aucune connaissance des spécificités d'une configuration réseau. L'application Devolo Home Network permettra d'accéder à l'ensemble des réglages habituels, d'afficher les débits des différents modules, les périphériques connectés en Wi-Fi ou via les ports Ethernet, de maintenir à jour les firmwares, et dispose d'une pratique option -- nommée Wi-Fi Clone et permettant de configurer simplement et en un clic le réseau Mesh global en se basant sur le Wi-Fi existant (nom et mot de passe) via la fonction WPS, puis chaque module branché clonera le premier adaptateur configuré pour créer un réseau maillé., ce kit Devolo nous a permis d'obtenir des débits passant de 70 Mb/s et 82 Mb/s (descendant/ascendant) à 185 Mb/s et 167 Mb/s sur une Apple TV placée deux étages plus bas, ou encore de 85/99 Mb/s à 223 et 189 Mb/s sur un iPhone 12 Pro en Wi-Fi 6, par rapport à notre installation habituelle déjà performante (routeurs Wi-Fi 6 Mesh efficaces mais éloignés de l'Apple TV. La mesure avec l'iPhone a également été obtenue dans la même pièceque celle de l'Apple TV). Attention, ces mesures ont été effectuées et comparées dans un environnement réseau aux performances déjà satisfaisantes. Le kit Devolo se démarquera nettement s'il vient épauler une simple box de fournisseur d'accès au sein d'un domicile s'étendant sur plusieurs centaines de mètres carrés, disposant de plusieurs étages ou murs/dalles imposants venant atténuer le signal.Les gains sont donc intéressants, et(un réseau Wi-Fi 6 Mesh assez performant)(par exemple l'Apple TV descend à quelques Mb/s et devient presque inutilisable lorsqu'elle est connectée directement en Wi-Fi à la box placée 2 étages plus haut, alors qu'elle obtient les mêmes scores de 185/167 Mb/s grâce au kit CPL, permettant de visionner des vidéos fluides en haute définition via les services de diffusion ou le serveur local Plex en place).