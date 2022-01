Des cartes SD, CFexpress et un lecteur CFexpress Thunderbolt/USB à 1500Mo/s chez OWC

10 fois supérieure aux autres modèles du marché

le plus petit modèle au monde

début 2022

. Les cartes SD OWC Atlas S Pro UHS-II V90 utilisent de la mémoire flash pSLC afin d'offrir une durabilitéselon le constructeur et des débits atteignants 276 Mo/s en écriture et 290 Mo/s en lecture, le tout pour des capacités allant de 32 à 256 Go. Les cartes Atlas Pro et Atlas Pro Ultra CFexpress Type B sont quant à elles résistantes aux impacts, à la courbure, aux chocs, aux UV et aux rayons X., déclinées en 256/512 Go/1 et 2 To, et capables d'offrir des débits en écriture culminants à 1 500 Mo/s et 1 700 Mo/s en lecture.OWC dévoile également le lecteur de cartes CFexpress Atlas FXR, présenté comme étantfonctionnant en Thunderbolt ou en USB 3.2 à 10 Gb/s avec des débits atteignants 1 500 Mo/s.