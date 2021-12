Des SSD PCIe 5.0 à 14 000 Mo/s, bientôt dans nos Mac ?

Si les 5 500 Mo/s de la PlayStation 5, ou les 7 400 Mo/s des nouveaux MacBook Pro M1 Pro/M1 Max (les PC proposent également ce genre de débits) ont émoustillé les amateurs de chiffres et de performances,(maximum et théoriques)Ainsi ADATA a levé le voile sur deux prototypes de SSD M.2 NVMe PCIe 5.0 avec les Project Nighthawk et Projet Blackbird et des capacités allant jusqu'à 8 To., là où le second embarque un contrôleur InnoGrit IG5666 pour des débits de 14 000 et 10 000 Mo/s.Samsung n'est pas en reste avec le SSD PCIe 5.0 NVMe PM1743 (pensé pour les serveurs et disponible de 1,92 à 15,36 To) embarquant. Les SSD des deux constructeurs pourraient faire leurs débuts en 2022, reste à savoir si les prochaines générations de puces Apple Silicon embarqueront le contrôleur adéquat (et si Apple en profitera pour améliorer ses contrôleurs USB, assez nettement moins performants sur les M1/M1 Pro/M1 Max que sur les machines Intel).