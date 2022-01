Les Services d'Apple explosent tout ! (745 millions d'abonnés payants, 1 milliard d'appareils opérationnels...)

encore plus à venir en 2022

Elle met ainsi en évidence la diversité et la croissance de ces derniers en 2021, à l'aune de la pandémie et des mesures sanitaires.Insistant sur Apple Music et Apple TV+ , elle détaille les fonctionnalités à venir :(à commencer par le Canada avec Vancouver, Montréal et Toronto).Eddy Cue se montre pour une fois des plus loquaces et annonce quelques chiffres. Ainsi la firme californienne compte, etA cela s'ajoutent 600 millions de personnes dans 175 pays, qui ont visité l' App Store chaque semaine. Apple Arcade proposerait désormaisApple Books compterait 100 millions d'utilisateurs par mois.L' App Store a d'ores et déjà établi un nouveau record de revenus desen 2021 (mais sans entrer dans le détail). Ces derniers auraient gagnéHistoire de garder une part de mystère en attendant, il précise juste que les biens et services numériques ont enregistré unen 2021 et que le magasin d'apps a connu unede son CA entre la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An.Enfin,qui permet aux utilisateurs d'accéder à la plate-forme -uniquement via Siri- moyennant un abonnement moins élevé. Elle met également en exergue lesAvant de finir sur Apple Fitness+ qui propose désormais 2 000 séances d'entrainements sportifs, et qui constituerait la plus grande bibliothèque de contenu d'entraînement en 4K. Elle insiste également sur, précisant qu'il y a