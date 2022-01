La France célèbre sa 25e licorne, Exotec une firme spécialisée dans la robotique pour l’e-commerce

trois ans d'avance

, non pas de l'équidé cher à la Rédaction, mais bien de la startup valorisée à plus d'un milliard de dollars, qui n'est pas cotée en bourse et qui n'est pas une filiale d'un grand groupe.En effet, point de paillette ici ! Basée dans les Hauts de France,-une firme spécialisée dans la conception de robots pour les acteurs du e-commerce- vient d'effectuer une, à la suite d’un tour de table de Série D mené par Goldman Sachs et Bpifrance, via son fonds Large Venture et 83North. Ce faisant, elle est désormaiset, après Qonto, Payfit et Back Market, elle décroche le titre de(et aussi de la première licorne française industrielle).Depuis le début de son activité en 2015, la jeune pousse a vendu 2500 robots entièrement conçus et assemblés en France, en particulier sur son site de Croix. Elle équipe aujourd’hui une cinquantaine d'entrepôts pour unel, même si son premier client reste Cdiscount Pour cela, elle propose des robots -mais aussi des logiciels- afin, ce qui pourrait déplaire à Amazon puisqu'elle est utilisée par ses concurrents. Elle entend désormaisson expansion internationale et prévoit notamment de recruter 500 ingénieurs en R&D d’ici à 2025 et doubler sa masse salariale (300 collaborateurs).Bien évidemment, l'annonce a été reprise par de nombreux médias et organisations officielles. Emmanuel Macron en apour adresser de très médiatiques félicitations, via Twitter à l’opération, qui lui a permis -au passage- d’atteindre ce seuil des 25 licornes françaises, avec