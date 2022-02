Semi-conducteurs : l'Europe prête à mettre 50 milliards d'euros sur la table !

d'investissements considérables

Pour ce faire (et juste avant ce weekend),a présenté le, un plan très ambitieux . Le but est bien évidemment de répondre -avec les mêmes moyens financiers- au(DPA) américain (52 milliards de dollars) visant lui aussi à préserver les intérêts des Etats-Unis dans certains segments, notamment celui des puces.La présidente de la Commission,, a précisé que ce plan bénéficierait, s'élevant pour le moment à. Elle entend notamment mobiliser(dont 6 milliards seront financés par la Commission, sur le volet recherche), et ce, en sus des, via le plan de relance européen. Il s'agirait notamment de financer la construction de(Mégafab) et pour la Banque européenne d'investissement de créer uns pour financer cette filière.Cette dernière a choisi l’Allemagne pour implanter sa megafab à Dresde, l’Italie pour un nouveau site d’assemblage et la France, pour un centre de R&D.. Pour s'intégrer à d'autres initiatives communautaires déjà en place, il est possible qu'il faille modifier certains aspects des financements pour atteindre le but final de 20% de la production mondiale de semi-conducteurs, fixé en 2030.