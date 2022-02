RGPD, Renseignements US : la CNIL enjoint les gestionnaires de sites de ne plus utiliser Google Analytics

Google Analytics est une fonctionnalité qui peut être intégrée par les gestionnaires de sites web tels que des sites de vente en ligne afin d’en mesurer la fréquentation par les internautes. Dans ce cadre, un identifiant unique est attribué à chaque visiteur. Cet identifiant (qui constitue une donnée personnelle) et les données qui lui sont associées sont transférés par Google aux États-Unis

ne suffit pas à exclure la possibilité d’accès des services de renseignements américains à ces dernières

si le responsable de traitement s’assure qu’il n’y a pas de transfert illégaux

Elle considère en effet qu'il existeSe fondant sur le, elle dit avoir analysé les conditions de collecte et de transfert vers les États-Unis et les risques encourus. Elle rappelle au préalable queDans un premier temps, elle reconnait que Google a adopté des mesures supplémentaires pour encadrer ce transit via Google Analytics, mais que celaDans le cadre de son pouvoir de recommandation, la CNIL rajoute quelques précisions concernant. Pour elle, ces outils ne doivent servir qu'à fournir des statistiques anonymes, qui ne nécessite pas d'obtenir de consentement. Elle en profite pour rappeler l'existenceet éviter les éventuels abus ou erreurs.Le problème réside donc dans le type de données collectées et l'application du RGPD (ou son absence en l'espèce) par les USA. La CNIL entend se pencher un peu plus sur la question, notamment vérifier(Facebook ?) et qui donnent lieu à des transferts similaires.