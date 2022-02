OM-1 : voici le premier (et le dernier) appareil Olympus de l'ère OM System

(ayant déjà repris le pôle informatique VAIO de Sony) qui avait alors créé la filiale OM Digital Solutions et la marque OM System. L'OM System 0M-1 porte encore le nom Olympus, certainement afin d'adoucir la transition, mais ce logo devrait être remplacé par OM System sur les prochains produits de la firme.(qui s'appellera finalement OM-1 lors de sa commercialisation en 1973, Leica ayant déjà un M-1 au catalogue),et marque ainsi le changement de nomenclature. L'appareil hybride s'en tient au format micro 4/3 mais avec une nouvelle génération de capteur empilé Live MIS BSI 20,4 mégapixels offrant une stabilisation sur 5 axes, une plage dynamique plus étendue et une meilleure sensibilité (200 à 102 400 ISO) et qui sera épaulé par une puce TruePic X Dual Quad Core (60 fois plus puissant que l'E-M1X avec un autofocus 3 fois pus rapide) dotée d'un algorithme de détection des sujet et de réduction de bruit optimisé.L'OM-1 offrira un mode rafale à 120 images par seconde en RAW Single AF (50 images par seconde en auto focus continu) avec les optiques compatibles, des enregistrements en 4K 4:2:2 10 bits (H.264 et H.265, ProRes RAW via un Ninja V externe) à 60 ips pendant 90 minutes sur batterie et jusqu'à 2 heures via une alimentation externe, un viseur OLED 120 Hz 5,76 millions de points, un écran tactile sur rotule de 3 pouces en 1, 62 millions de points, et une certification IP53.