Luminar Neo entend bien concurrencer Photoshop (calques, éclairage, bokeh, ciel, IA…)

En septembre dernier, le très prolifique Skylum avait dévoilé Luminar Neo , un, afin de. Le programme -dont seule une version préliminaire était disponible en Accès Anticipé- est désormais accessible à tous, avec la, des options de Préréglages et de Calques (histoire de concurrencer Photoshop sur son terrain), ainsi qu'un. Figureront également Suppression de l'arrière-plan AI et Masque AI dans la première mise à jour gratuite.Au menu de ce jour, on note, à commencer par RééclairageAI. Ce dernier permet uneL’outil DépoussiérageAI propose quant à lui de-comme les artefacts causés par un objectif ou un capteur d’appareil photo sale- et de les supprimer automatiquement. Il dispose également d’un. Comme d’autres programmes similaires, il est capable de, et surtout d’insérer le ciel de son choix parmi un vaste panel, un outil qui a fait sa renommée et dont il est passé maître.Enfin, cette version se dote de: Portrait avec Bokeh, VisageAI , PeauAI , CorpsAI ou Superexposition dynamique. Un onglet dénommé « Professionel » propose deux paramètres : Supercontraste et Harmonie de couleur.Tout en faisant appel à l’IA, l’éditeur tente toutefois de(et surtout répétitive où tous les clichés finissent par se ressembler) avec des outils d’approche plus simple (via des curseurs) et plus modulable. Il permet ainsi très rapidement d’améliorer ses photos,. On peut aussi jouer avec un(opacité, effet de superposition…), des outils de retouche, d’ajout d’images ou d’utilisation de n’importe quel outil ou masque. Des outils que l’on retrouve également chez Photoshop (mais en beaucoup plus onéreux).Enfin, une fois éditées sur Luminar Neo, les photos peuvent êtrepour être partagées sur les réseaux sociaux ou consultées de partout, et ce, via l’application compagnon Luminar Share . Il est de plus possible de l’utiliser seul ou bien en modules pour Adobe Photoshop et Lightroom Classic. Pour un ordinateur,(108 euros en bundle avec Luminar AI) et 99 euros pour deux licences (138 euros en bundle avec Luminar AI).