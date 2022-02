Intel achète Tower Semiconductor pour 5,4 milliards de dollars

Tower Semiconductor et IFS fourniront ensemble un large portefeuille de solutions de fonderie à l'échelle mondiale pour répondre aux ambitions de nos clients

. Cette société est spécialisée dans la conception et la fabrication de puce radiofréquence, de capteurs CMOS, et de composants de gestion de l'alimentation et viendra étoffer la division Intel Foundry Service afin de produire des puces pour des sociétés tierces. Selon Randhir Thakur, président d'Intel Foundry Services,