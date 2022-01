Le Core-i9 mobile d'Intel devant la puce M1 Max d'Apple ?

jacky

Après les processeurs pour machines de bureau, réellement performants mais affichant une consommation élevée dans le haut de gamme (le Core-i9 12900K dépassant les 240W en pic -mode Turbo- et nécessitant donc une alimentation et un système de refroidissement en adéquation pour en profiter pleinement), voici. L'Intel Core-i9 12900HK coiffant la gamme dispose de 6 cœurs performants et 8 cœurs efficients, 20 threads (seuls les cœurs performants proposent l'hyperthreading), et une fréquence atteignant 5 GHz sur les cœurs P en mode Turbo, le tout pour un TDP de 115W (que l'on peut pousser à 135W).Nos confrères d' ArsTechnica , une belle bête (avec une touchetuning qui plaira à certains et fera fuir lesautres) dotée d'une dalle de 17 pouces, du fameux Core-i9 12900HK, d'une RTX 3080 Ti mobile, de deux SSD NVMe de 2 To et de 32 Go de RAM, le tout pour 2,9 kg sur la balance (le MacBook Pro 16 M1 Max affiche 2,2 Kg, et 100 grammes de moins pour la version M1 Pro), des mensurations de 397 x 284 x 25.9 mm (355x248x16,8 mm pour le MacBook Pro 16) et un tarif dépassant les 4 000 euros dans cette configuration musclée.Selon les premiers résultats sous Geekbench 5 (il faudra attendre pour les tests en usage réel),(excepté le test crypto, ou l'Intel devance largement l'Apple sur un cœur, avant que les résultats ne s'inverse en mulitcœur). Sur un seul cœur le Core-i9 12900HK s'offre ainsi un score de 1 862 points face aux 1 746 points du SoC M1 Max, et 13 113 points (contre 12 474 points) lorsque l'ensemble de la puce est sollicitée.Il faut saluer l'effort d'Intel(en multicœur), des chiffres que l'on n'avait pas évoqué depuis longtemps (dernièrement, Intel se reposait sur ses lauriers et proposait +5 à +10%d'une génération à l'autre). Toutefois, la puce Intel ne devance que d'une courte tête la M1 Max, tout en affichant une consommation supérieure (115 à 135W pour Intel, contre environ 60W pour la partie CPU du M1 Max, 90W lorsque CPU et GPU sont sollicités), ce qui aura un impact significatif sur le bruit (d'autres tests évoquent des nuisances sonores élevées sur ce MSI) et l'autonomie (avec une machine Intel offrant des performances moins impressionnantes sur batterie, là où la M1 Max ne varie pas).Au final, l, et permet d'assister à une joute réjouissante sur le marché des processeurs, dont le spectacle était devenu assez morne ces dernières années.