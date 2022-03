Apple : un fonds de formation de 50 millions de dollars pour les employés de ses fournisseurs

Chez Apple, nous innovons constamment dans la technologie que nous élaborons et dans la façon dont nous le faisons –dans le respect des droits des personnes, de leur santé et de la planète sur laquelle nous vivons tous.

Dans ce document savamment présenté et illustré, Cupertino passe en revue les différents acteurs de sa chaine d'approvisionnement,Elle en profite pour annoncer unCette enveloppe se destine à des fins de, notamment de l'équivalent de la. Le fonds comprend également des partenariats avec différentesDans le pdf, on retrouve quelques articles de choix et quelques interviews. La firme en profite pour glisser(notamment au regard de la pandémie de Covid19).