Les mémoires de Toshiba sont à nouveau en vente ? (le retour…)

Il y a quelques années (presque quatre ans déjà...), le feuilleton de laavait fait couler beaucoup d'encre et on pouvait penser que le sujet était clos ! Mais il n'en est peut-être rien . Ainsi, dans la série infernale, il avait été question de(qui comprend Apple) avant d'être abandonné (plusieurs fois) après un apport de capital. Mais le contexte économique maussade renforcé par la pandémie, la pénurie et le conflit en Ukraine fait naitre deAussi, l'action Toshiba affiche aujourd'hui une très importante hausse (+6%) alors que le Nikkei 225 en perdait 0,7 %. En effet, il parait qu'une nouvelle tentative de rachat a été évoquée par un certain Bain Capital !