L'app française Atempo propose plus de 90 sessions audio pour réduire stress et anxiété

élaborées par des praticiens certifiés pour réduire le stress, l'anxiété, reprendre le contrôle de votre respiration, ou encore retrouver un sommeil paisible

En ces temps de, certains d'entre vous pourraient vouloir chercher une application pour se relaxer. Mais de nombreuses personnes se trouvent rebutées par Fitness+, les vidéos sous titrées en anglais n'étant pas des plus pratiques.Elle est issue de laentre trois entrepreneurs du digital (Simon Thenoz, Manuel Briand et Julien Boyer) et Maxime Doublet, sophrologue certifié RNCP.(avec des mises à jour mensuelles des contenus). Notons que ces dernières ont été. L'interface est simple et épurée, avec des couleurs pastels et quelques graphismes.En bas de l'écran on trouve: Accueil, Recherche (avec des renseignements sur les praticiens et des liens vers leurs sessions) et Favoris. L'app propose des: tendances, découvertes stress, émotion, grossesses, enfants... Chacun offre une(2-3 minutes) sur la notion de la pratique ou la manière de la réaliser (même dans le bus !). Certaines sont des, d'autres font appel à desAttention toutefois, seules quinze séances sontmais permettront de se faire une idée sur l'offre proposée. Les autres sont accessibles sur abonnement, via des achats intégrés : 8,99 € (mensuel), 34,99 € (semestriel) ou 58,99 € (annuel).