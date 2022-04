Anker se lance sur le marché de l'imprimante 3D

super early bird

Anker entend faire avec l'imprimante 3D AnkerMake M5 ce qu'elle propose avec ses chargeurs sous sa marque principale, ses (réellement satisfaisants) produits audio sous la bannière Soundcore, ou encore ses caméras eufy, c'est à direLe constructeur met en avant(250 mm/s, soit 5x fois plus rapide que la moyenne du marché selon Anker), la présence d'une webcam afin de surveiller l'impression en cours à distance et de créer des vidéos en timelapse des créations, la détection d'un filament cassé, 8 go de stockage interne, une connexion Wi-Fi et la compatibilité avec Google Assistant et Alexa, ou encore la possibilité d'envoyer une alerte si un problème est rencontré (cela arrive avec l'impression 3D).La campagne de financement participatif sur Kickstarter ne devrait pas tarder à débuter (avec la fiche technique détaillée), et(499 dollar pour le pack early bird), au lieu de 759 dollars lors de sa commercialisation via les boutiques traditionnelles. Les premières livraisons sont prévues pour septembre 2022.