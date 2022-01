Petit test de la gamme MagGo d'Anker : des batteries et chargeurs magnétiques pour iPhone 12/13

Anker MagGo 622 Magnetic Battery

La batterie est livrée avec un câble USB-C vers USB-C de 61 cm

PowerCore Magnetik 5K sur la MagGo 622

MiniCell

Anker MagGo 633 Magnetic Wireless Charger

PowerCore à gauche, 622 au milieu, 633 à droite

Anker 623 Magnetic Wireless Charger

Première de cordée, la batterie magnétique avec support MagGo 622. A première vue,. Les dimensions ont été revues (9.3 x 6.25 x 1.6 cm pour la PowerCore Magnetic 5K contre 10.5 x 6.65 x 1.27 cm pour la MagGo 622) afin de gagner en finesse au prix d'un périphérique légèrement plus large et long, tout en offrant un design moins rondouillard et plus moderne avec des bords verticaux, s'accordant mieux avec le design des iPhone 12 et 13 . La partie en contact avec le téléphone est désormais recouverte d'une couche rappelant presque le cuir, contre du plastique dur auparavant.La batteriequi permet ce gain en finesse affiche désormais 5 000 mAh à une tension de 3,85V soit 19,25 Wh, contre 5 000 mAh/3,7V et 18,5Wh pour la PowerCore Magnetic 5K et la charge sans fil passe également à 7,5W maximum, contre 5W pour la PowerCore. Ces différences ne changent pas grand-chose au niveau de la charge,. La languette supérieure vient s'aimanter au dos de la batterie (un emplacement en creux indique l'angle optimal) pour que l'ensemble puisse faire office de support,. Le tout est plutôt stable et permettra de consulter le smartphone pendant la charge. Anker n'a pas pensé à placer le port USB-C sur le côté, ce qui implique qu'il ne sera pas possible de recharger la batterie pendant qu'elle fait office de support.Comme pour la PowerCore Magnetic 5K,, une LED pour l'état, et un bouton de mise sous tension. Un schéma reprenant celui des aimants MagSafe se trouve sur la face à appliquer sur le smartphone (la charge sans fil et le magnétisme fonctionnent parfaitement à travers la coque MagSafe d'un iPhone 12 ).Les modèles d'Anker se démarquent de l a batterie MagSafe d'Apple grâce à(ce qui est impossible sur le modèle de Cupertino doté d'un port Lightning, qui permet toutefois de charger à 15W lorsqu'elle est couplée à un adaptateur secteur de 20W minimum), une capacité supérieure (18,5Wh pour la PowerCore, 19,25Wh pour la MagGo 622, et 11,13 Wh pour la batterie Apple), ainsi qu'un tarif nettement plus doux.Avec le MacGo 633, Anker propose une autre variation autour de sa batterie magnétique, cette fois avec un support intégrant un pied également doté d'un tapis de charge sans fil. Le périphérique s'accompagneSur ce modèle, l'utilisateur pourra profiter d'un chargeur magnétique sans fil incliné de bureau (une rotule permet de régler l'inclinaison souhaitée). Le pied de l'appareil dispose d'un tapis de charge sans fil 5W pensé pour les AirPods Pro (le constructeur indique que ce tapis ne permet pas de recharger un smartphone, mais nos tests nous ont démontré le contraire, ce qui semble logique).Un anneau LED sur la base(uniquement via la batterie, pas pour le tapis de charge du pied). Le support de la batterie comprend une petite fente permettant de consulter les quatre LED blanches indiquant l'énergie disponible.La batterie se charge une fois en place sur son support grâce à un connecteur métallique dédié,(elle n'intègre pas de béquille). La capacité est strictement identique au modèle 622 avec 5 000 mAh à une tension de 3,85V, soit 19,25 Wh, tout comme la charge sans fil à 7,5W maximum et le port USB-C (12W en entrée, 10W en sortie) permettant de charger un appareil en filaire. Comme pour les PowerCore Magnetic 5K et MagGo 622, la batterie permettra de charger un iPhone 12 Pro totalement vide à environ 95%.Le dernier modèle de la gamme MagGo que nous avons pu essayer ne comprend pas de batterie., livré avec un câble USB-C vers USB-C de 151 centimètres et un adaptateur secteur compact USB-C PowerPort III de 20W.La partie supérieure du cylindre de 61 millimètres de diamètre (40% plus compact qu'une canette de soda de 33ml selon le constructeur) est magnétique, offre une charge à 7,5W, et pourra s'incliner jusqu'à un angle de 60° grâce à une articulation.(ou tout autre périphérique assez compact).Comme pour le 622, le 623 dispose d'un anneau LED à la base du cylindre indiquant que la charge sans fil de la partie magnétique est activée en s'allumant brièvement (il ne s'illuminera pas si un appareil est en charge sur la partie à 5W)., à l'horizontale comme à la verticale. Il faudra toutefois faire attention et appliquer une force oblique pour détacher l'iPhone sans faire bouger le chargeur (placer une main sur la base sera souvent le seul moyen de ne pas faire bouger le chargeur).. La gamme comprend également un anneau magnétique, le MagGo 610 à 15,99 euros , le MagGo 637 , une station de charge magnétique faisant également office de Hub USB-C (2 ports) et USB-A (2 ports) ainsi que de multiprise (uniquement au format US), ou encore le support/chargeur de voiture MagGo 613 . Ces deux dernières références ne sont malheureusement pas encore disponibles sur notre territoire.