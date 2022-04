Deliveroo France : 375 000 euros d'amende et 12 mois de prison avec sursis pour travail dissimulé

pour travail dissimulé

Du côté des dossiers juridiques, la justice française ne chôme pas !. Elle doit également verser: CGT, Union Solidaires, Sud commerces et services, Sud commerces et services Ile-de-France et Syndicat des transports légers.Pour rappel, l. En mars dernier, s'était déroulé une semaine d’audiences, où l'absence de William Shu, cofondateur et président de l’entreprise avait été particulièrement remarquée. Ce dernier est considéré à l’origine du système actuel, qui a permis à Deliveroo de bénéficier deSans rentrer dans les détails, la firme a été jugée responsable, et ce, dans le but de maintenir ses employés dans une situation précaire.En pratique, ils cumulent donc les inconvénients et les contraintes des indépendants et des salariés. la procureur avait d'ailleurs dénoncé, dans le but d'organiser uned'emplois de livreurs.Mais le cas n'est pas isolé en France. En effet, ce statut d'indépendants est remis en cause dans de nombreux pays européens.