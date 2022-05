Malgré les efforts de l'USB-IF, la valse des caractéristiques des câbles 240W va débuter

des câbles et chargeurs certifiés auprès de sources fiables qui affichent des logos USB-IF sur l'emballage, les fiches produits ou l'appareil, le chargeur et le câble lui-même

. En effet (accrochez-vous), les spécifications techniques de l'USB-C 2.1 permettent de profiter de l'USB PD (pour Power Delivery) 3.1 montant jusqu'à 240W (mais avec de modèles culminant à 60W disposant d'un logo distinct), et de l'USB 4 Gen3x2 offrant des débits de 40 Gb/s (et le Gen 2x2 qui se contentera de 20 Gb/s). C'est pourtant facile de ne pas se tromper ! Il sera donc possible de s'offrir un câble USB-C proposant un mix des différentes capacités disponibles.(plutôt habitué à fournir des GPU)(les câbles sont listés mais pas encore disponibles). Si vous désirez un câble USB-C fournissant 240W, vous pourrez opter pour un modèle d'un mètre fournissant cette puissance et le débit maximum de 40 Gb/s, un modèle de deux mètres fournissant bien 240W mais se limitant à 20 Gb/s, ou encore une seconde version de deux mètres cette fois limitée à 480 Mb/s, soit le débit de l'USB 2.L'USB-IF a tout de même mis une série de logos et certifications en place,et conseille donc aux utilisateurs d'opter pour. Bonne chance.