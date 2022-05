Trop de faux comptes sur Twitter : Elon Musk demande une enquête à la SEC !

Rien ne va plus sur Twitter (ou concernant le rachat de Twitter). En effet, Elon Musk multiplie les messages et les attaques 24 / 7 en interpellant cette fois-ci la Securities and Exchange Commission. Il n’hésite pas à demander une enquête concernant le nombre de faux comptes, contestant le décompte de 5% avancé par la plateforme et évoquant un 25, voire un 50%. (NDLR : pour rappel, la relation avec l’organisme est plutôt houleuse, il avait précédemment traité ses membres de bastards (en vo c’est plus distingué), les accusant d'avoir restreint sa liberté d'expression). Histoire de pimenter les échanges, il a également posté un petit sondage dédié sur les faux comptes !