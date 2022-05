Broadcom s'offre VMware pour 61 milliards de dollars

Le marché du jeu vidéo n'est pas le seul à mettre en avant des chiffres de rachats mirobolants. Le monde de la technologie sait également sortir son chéquier pour y inscrire des sommes à rallonge et. Broadcom, qui fournit déjà des géants comme Apple et Google (et bien d'autres) en puces (pour le Wi-FI et le Bluetooth principalement), va ainsi étendre ses activités et proposer des solutions logicielles de sécurité et de virtualisation en s'appuyant sur l'expérience de VMware en la matière.