La dure vie des syndicats dans les Apple Store américains

tactiques illégales de lutte contre les syndicats de la part de l'entreprise

les violations répétées par Apple de la loi nationale sur les relations de travail ont rendu impossible une élection libre et équitable et a mené une campagne systématique et sophistiquée pour les intimider et interférer avec leur droit de former un syndicat

d’offrir une rémunération et des avantages sociaux très solides aux employés à temps plein et à temps partiel, y compris les soins de santé, le remboursement des frais de scolarité, les nouveaux congés parentaux, les congés familiaux payés, les subventions annuelles d'actions et de nombreux autres avantages sociaux

La firme semble désormais en proie à de nombreux mouvements sociaux depuis l'été dernier. Apparemment, let ont retiré leur demande de création d’un syndicat. Mais ces derniers s'estiment, parlantde la part de leur direction ainsi que deLes employés évoquent des réunions internes durant lesquelles de nombreux messagesles syndicats et remettant en cause les avantages sociaux actuels. Ainsi le(CWA, le plus grand syndicat des communications et des médias aux États-Unis) note que. Il ne manque pas deMême si cela ne concerne qu’une seule boutique sur l’ensemble de son territoire national, Cupertino s’est bien évidemment montrée satisfaite de cette décision. Elle a même profité de l’occasion pour indiquer être heureuse