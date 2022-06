Safari fait le plein de nouveautés (mais cela suffira t’il ?)

genre un internet explorer bis ?

En effet, Apple a dupour booster son navigateur qui est considéré comme le pire au monde (). Safari aura donc la possibilitéAvec iOS 16 et macOS Ventura, Safari gagne quelques petits raffinements qui viennent enrichir la refonte de l'année dernière. Pour rappel, Cupertino avait alors introduit les extensions Safari sur iOS et iPadOS.Sur iOS et macOS, Safari va proposer des, auxquels pourront accéder ses amis et sa famille. Tous les membres d'un groupe pourront également ajouter des onglets à la liste en mode collaboratif. Pour les groupes d'onglets individuels, il sera possible de créerParmi les autres petits changements, on notera des, ou encore la. Ces modifications sont disponibles dans les version bêtas d'iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura, en attendant la bêta publique qui sera disponible en juillet, avant la version définitive de cet automne.