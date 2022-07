Vives Voix : Apple met en avant les talents français qui contribuent à la diversité

Vives Voix,

les talents français qui font bouger les lignes

célébrer la richesse et la diversité des talents créatifs que nous avons en France. Nous avons sélectionné chaque talent pour sa vision créative singulière et son engagement, et nous avons souhaité leur donner l’occasion de raconter leurs parcours avec leurs propres mots et de partager avec nous leurs inspirations

. Née d’une initiative locale, la campagne Vives Voix s’oriente autour de trois axes : porter auprès du grand public des messages forts venant de talents engagés, faire découvrir aux utilisatrices et utilisateurs des services Apple de nouveaux contenus, et enfin mettre en valeur la richesse de la création française en 2022.L'initiative Vives Voix sera déployée du 6 au 19 juillet sur Apple Music, Apple Podcasts, Apple TV, Apple Books et l’App Store., le tout étant animé par T‑Miss et Mehdi Maïzi, deux journalistes d’Apple Music France.