"Apple, une machine à tuer le journalisme" dénonce Arrêt sur Images

Je le sais pour avoir été moi-même couvrir, tous frais payés (par Apple), la "keynote"' 2018. Il est grand temps de s'interroger sur la pertinence journalistique de ces "reportages".

A la seconde où ces représentants de la presse franchissent les portes du centre de conférences, une sorte de suspension de l'esprit critique semble opérer. Il n'est alors pas rare de les retrouver quelques heures plus tard applaudissant frénétiquement à l'annonce d'une nouvelle fonctionnalité iOS entre deux articles extatiques, avant de reprendre leur activité normale une fois l'Evénement terminé

Faute d'exclusivité sur place, Numerama vante les produits dérivés...

au journalisme tech ce qu'une pub de Mac Lesggy pour Oral B est à une thèse de doctorat en physique des particules.

Faire un selfie avec Tim Cook après une interview complaisante, Mouloud Achour nous avait habitués à mieux !

Aucune autre multinationale n'exerce un tel pouvoir de fascination sur la presse. Aucune autre multinationale ne peut, un jour durant, faire travailler de concert autant de journalistes à son avantage, sans même avoir à les payer

Faute d'exclusivité sur les produits, le journaliste Nicolas Lellouche, tout fier de présenter l'ascenseur d'Apple au public de Numerama

Pas question d'être vu dans le centre de conférences de Cupertino avec un PC, c'est péché

C'est d'ailleurs à l'un de ces petits déj' que l'un des confrères, qui avait osé critiquer le design d'un des produits dans un article de la veille, s'était fait engueuler pour son impertinence, toujours dans un sourire impeccable.

Le journalisme tech paie mal, rend précaire, et oblige souvent à travailler pour des pure players en totale dépendance économique avec ce genre de paquebots du capitalisme, qui font et défont des rédactions à chaque mise à jour de leurs agrégateur d'actualités.

Sans doute lassé de regarder une vidéo sur place avec ses confrères, Anh Phan (Journal Du Geek) préfère apparemment afficher sa petite gourde siglée d'Apple qu'il vient de s'offrir...

Au bout de l'absurde, le journaliste en visite chez Apple devient son propre sujet de reportage. Un peu comme un youtubeur, en fait. Ce qu'Apple a bien compris avec la WWDC 2022 : pourquoi prendre le risque d'inviter des journalistes, même complaisants, quand on peut avoir des influenceurs, déjà parfaitement à l'aise à l'idée de servir de panneaux publicitaires humains ? Le futur est déjà là.

Sur Mac4Ever, pour nos selfies avec Tim Cook, on se contentera d'un montage !

Dans un long billet à charge,Or ce reporter, qui a travaillé (entre autres) pour Radio France, Konbini, Numérama, Télérama ou encore Slate et l'AFP, connait bien le système, pour y avoir participéMême si lessont légion (pas que dans la tech, d'ailleurs), Apple, reconnait-il, sait emmener les journalistes au delà de leurs cadre habituel,Prévost n'est pas non plus tendre avec ses anciens compères, commede Numérama, qui a le don dequ'on aurait plutôt l'habitude de retrouver sur un site de fans de la Pomme que sur un grand média généraliste., est devenu iciPrécisons que si Tim Cook affiche toujours unsans faille lors de ses interviews,, même pour la forme -sans doute cela faisait-il partie des conditions pour réaliser l'interview.Pourtant, notre confrère reconnait que. Précisons aussi que, tant le public de fans est aujourd'hui important. A contrario, ne pas avoir ces exclusivités (on en sait quelque chose) constitue de facto à un handicap majeur pour l'audience et la rapidité des publications -seuls les journalistes présents sur place, par exemple, ont pu jouer quelques minutes avec les nouveaux MacBook Air et le recevront une bonne semaine avant la sortie., par le simple truchement des invitations et des exclusivités.Thibault Prévost exagérera tout de même certains avantages, ce qui n'est a priori pas exact -même si les journalistes bénéficient effectivement de prêts annuels, voire à durée indéterminée pour certains.En réalité, Apple se montre plutôt souple sur le sujet, mais il est vrai que les médias et les influenceurs généralement invités, s'auto-censurent assez facilement, de peur de ne plus être dans lale mois suivant. D'ailleurs, il estime quecar ils n'ont tout simplement pas le choix, pas plus que les médias eux-même d'ailleurs.Enfin, il est vrai que. En dehors de l'accès aux nouveaux MacBook Air , aucun ne pouvait en effet décrocher une interview d'un chef produit ou poser quelques questions fâcheuses à un responsable, si bien que, dénonce Prévost,, cherchant alors le moindre sujet de reportage.In fine, cet article, aussi rare qu'intéressant, aura peut-être le mérite de. De façon plus pragmatique, n'espérez pas grands changements dans les années à venir, cette stratégie bien rodée fonctionne à merveille et tout le monde semble y trouver son compte, la déontologie journalistique étant désormais un terme largement surfait. Le plus ironique (si l'on puit dire), est sans doute de voir que les médias les plusenvers Apple, sont désormais ceux dévoués à la marque elle-même... Autrefois choyés a minima lorsqu'Apple en avait bien besoin et totalement dévoués au culte des produits, ils n'ont maintenant plus accès aux keynotes ni aux exclusivités -un comble.