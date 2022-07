Donald Trump aurait quitté Truth, son propre réseau social

Rien ne va plus du côté des réseaux sociaux ! Ce weekend, Elon Musk a mis fin à l'accord passé avec le conseil d'administration pour racheter Twitter à cause d'informations fausses et trompeuses. Souvenez-vous au nom de la liberté d'expression , il avait promis à Donald Trump de réactiver son compte sur le réseau social -ce qui risque d'être repoussé aux calendes grecques, et plus encore. Après avoir été mis sur le côté, l'ex-Président des Etats-Unis avait créé son propre réseau -Truth- sur lequel il n'était guère présent, ce qui ne va pas s'arranger. En effet, depuis le mois dernier, la société Trump Media and Technology Group doit faire face à des enquêtes fédérales, notamment de la part de la SEC. On apprend aujourd'hui que Donald Trump se serait retiré le 8 juin dernier, du conseil d’administration de la société, et ce, sans explication particulière. La société a démenti cette information sans toutefois qu’il soit possible de vérifier l’une ou l’autre version.