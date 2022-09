Des routeurs Orbi Wi-Fi 6 Mesh plus rapides chez Netgear

Retrouvez notre test des bornes Orbi WiFi 6E (RBKE963) !

La nouvelle série de routeurs Orbi 760 reprend les principales caractéristiques techniques de la série Orbi 750 et propose. Les nouveaux venus prennent en charge la norme connue auparavant sous le nom 802.11ax (désormais Wi-Fi 6), permettant de connecter jusqu'à 75 appareils, couvrent de 175 mètres carrés (pour un seul routeur) à 525 mètres carrés (pour le pack de trois modules RBK 763S), et le routeur principal dispose d'un port Ethernet Gigabit (2,5 Gigabit/s sur le RBK 852) et de trois ports LAN Ethernet Gigabit (deux sur le satellite).Pour rappel, le Wi-Fi 6 exploite davantage de fréquences que la génération précédente : la bande des 2.4Ghz et celle des 5Ghz sont sollicitées de concert et sur plus de modulations. La première passe mieux les murs, la seconde est généralement moins encombrée, la combinaison des deux permet donc logiquement d'améliorer les débits. La norme impose également le MU-MIMO (Multiple User Multiple Input Multiple Output), cette technique qui permet d'envoyer des signaux à plusieurs utilisateurs en même temps, plutôt que de les contacter les uns après les autres.La série Orbi 750 est quant à elle actuellement en promotion à 369,99 euros pour un pack de 2 modules, ou 420 euros poour 3 modules.