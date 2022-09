De nouveaux répéteurs Wi-Fi 6 Mesh chez Devolo

Premier de cordée,(tout en disposant d'un SSID unique) en quelques minutes grâces à la fonction WPS, peut fonctionner en mode point d'accès, offre des débits théoriques atteignants 3 000 Mb/s ( (2 400 Mb/s sur le 5 GHz et 574 Mb/s sur le 2,4 GHz) et dispose d'un port Ethernet permettant de relier un appareil au réseau en filaire.(qui pourra être couplé avec le Repeater 3000 WiFi 6 ainsi qu'avec les kits CPL compatibles Wi-Fi 6 Mesh de la firme -dont vous pouvez retourner notre test ici - afin de profiter d'un réseau satisfaisant au sein d'un domicile offrant de grandes surfaces ou des murs épais). Les produits Devolo sont souvent à un tarif un peu plus élevé que la concurrence mais les performances sont souvent au rendez-vous, et ces répéteurs pourraient intéresser de nombreux utilisateurs souhaitant disposer de meilleurs débits en Ethernet ou en Wi-Fi qu'avec une simple box ou un routeur, y compris dans des pièces éloignées, tout en profitant d'un réseau Wi-Fi 6 maillé avec un SSID unique.