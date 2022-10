Tim Cook agite (doucement) le drapeau du GP de F1 des États-Unis

Un léger manque d'enthousiasme

Un film sur la Formule avec Brad Pitt sur Apple TV+

(merci à nos lecteurs Benjamin et Christophe qui reçoivent un mois d'abonnement VIP).Le dirigeant d'Apple s'est toutefois fait railler par plusieurs commentateurs et spectateurs pour un gesteau moment d'agiter le fameux drapeau au passage d'un Verstapen bouclant le GP du Texas devant Hamilton et Leclerc. Comme tout bon Grand Prix de F1, le GP des USA a vu défiler de nombreuses personnalités comme Shaquille O'Neal, Serena Williams, ou encore Ed Sheeran.Si Apple TV+ ne diffuse pas encore de GP de F1,(Top Gun : Maverick)(qui était également présent) e. Cette signature serait le fruit de longues négociations, qui auraient duré cinq mois avant de se concrétiser. Côté scénario, on retrouve Ehren Kruger et Jerry Bruckheimer et Chad Oman à la production, ainsi que de nombreux membres de l’équipe technique de Top Gun: Maverick.Le film affiche une particularité puisqu’il seraCe sont les fans de la chronologie du cinema qui vont être heureux. A moins qu’il ne s’agisse d’une. Les recettes provenant des salles obscures seront ainsi partagées à 50/50 entre Apple et les producteurs. Entre le rachat, les recettes et autres frais, il se dit ainsi que Joseph Kosinski et Jerry Bruckheimer pourraient voir des chèques à huit chiffres, tandis que. Si le deal se révèle bénéfique pour tous les protagonistes,estime qu’il est. Il pourrait même servir de modèle pour de futures transactions afin que les partenariats entre les salles de cinéma et le streaming s’inscrivent dans la durée.