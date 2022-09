Blevinator, le super négociateur d’Apple, remercié pour une vidéo sur TikTok

des voitures de course, jouer au golf et caresser des femmes à grosse poitrine, mais je prends des week-ends et des vacances importantes… sans parler de la protection santé au niveau dentaire

une demi-douzaine de collaborateurs directs et plusieurs centaines d'employés

J'aimerais profiter de cette occasion pour m'excuser sincèrement auprès de toute personne qui a été offensée par ma tentative erronée d'humour

En effet, ce haut cadre vient d’être. En effet, tout a commencé par une vidéo sur TikTok, dans un genre que certains connaissent bien (les mêmes circulent sur d’autres réseaux). Le principe est simple :C’est donc via l’une d’elle que l’on découvre le monsieur dans un costume -qui ferait pâlir les chemises d’. A la fameuse question, il répond passer ses journées à posséder(hop il décoche ici un sourire ultra bright sous les rires de sa passagère).Forcément, on le reconnaît,, remontant jusque dans les couloirs de l’Apple Park. La réaction de Cupertino ne s’est pas faite attendre et Tony Blevins a été(on se souvient de l'attitude de la firme avec une employée sur le même réseau). Il faut dire que le monsieur supervisait. Même si la citation fait Arthur de Steve Gordon, où le personnage joué par Dudley Moore est un enfant gâté, alcoolique et héritier de la fortune de son père qui aime se faire promener en limousine par son chauffeur dans Central Park), son utilisation ne passe pas.En outre, la vidéo aurait également fait son chemin vers certains partenaires de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, dont la plupart doit se réjouir de la tournure des événements.Souvenez-vous il avait déjà fait parler de lui pour ses talents de négociateur, un exercice qu'il maîtrisait à la perfection. En 2020 en avait dressé un. Acteur principal dans le dossier Qualcomm,pendant la durée de la procédure. Il a également été sollicité par Tim Cook pour gérer les négociations autour de l'Apple Park, notamment pour obtenir les pièces de verre pour la structure.Pour la petite histoire, il auraitplusieurs professionnels du verre à Hong Kong. Une fois arrivés, il les aurait placés dans des pièces différentes allant de l'un à l'autre pour dealer le tarif le plus bas. Parmi ses autres compétences, il était aussi, comme. Il imposait / négociait les clauses de confidentialité dans les accords cadres et les pénalités qui vont avec.Dans une déclaration à Bloomberg , ce dernier a confirmé qu'il quitterait Apple et s'est excusé pour ses propos :