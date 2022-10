AnkerMade M5 : l'imprimante 3D d'Anker arrive en France

Une campagne Kickstarter récoltant 8 millions de dollars !

cette campagne de financement a été une merveilleuse récompense pour notre équipe après plus de deux ans de R&D dédiés à la résolution de certains des plus grands problèmes du marché de l’impression 3D. Nous sommes ravis que tout le monde puisse maintenant profiter des vitesses d’impression plus rapides de la M5, de sa configuration simple, de son contrôle par l’IA et de son fonctionnement convivial. L’imprimante 3D M5 n’est que le début de nos plans ambitieux pour l’écosystème AnkerMake

AnkerMade M5 : un bon rapport qualité/prix ?

montrant l'engouement important d'un certain public pour ce produit. Anker est une entreprise bien établie et avec pignon sur rue, ce qui pouvait rassurer les contributeurs (ce qui est loin d'être toujours le cas sur Kickstarter) et leur aura permis de s'offrir les premiers exemplaire dès 599 dollars. cette adresse . Selon Frank Zhu, directeur général d’AnkerMake,Avec cette nouvelle division AnkerMake, Anker entend faire avec l'imprimante 3D AnkerMake M5 ce qu'elle propose avec ses chargeurs sous sa marque principale, ses (réellement satisfaisants) produits audio sous la bannière Soundcore, ou encore ses caméras eufy, c'est à dire. Le constructeur met en avant la vitesse d'impression de son imprimante 3D (250 mm/s, soit 5x fois plus rapide que la moyenne du marché selon Anker), la présence d'une webcam afin de surveiller l'impression en cours à distance et de créer des vidéos en timelapse des créations, la détection d'un filament cassé, la compatibilité avec les matériaux PLA (acide polyactique), Polyuréthane thermoplastique, ABS, PETG, une température de 100*C maximum pour le lit, 8 go de stockage interne, des processeurs Dual XBurst (cadencé à 1,2 GHz) et XBurst 0 (240 MHz) un port USB-C, une connexion Wi-Fi avec des mises à jour Over The Air via l'application dédiée et la compatibilité avec Google Assistant et Alexa, ou encore la possibilité d'envoyer une alerte si un problème est rencontré (cela arrive parfois avec l'impression 3D).