Test express Anker 521 : une batterie externe avec prise 220V, allume-cigare, éclairage et USB

Présentation

La batterie Anker 521 200W aux côtés de la X-Moove Powergo Boost 80W

Anker 521 et iPhone 12 Pro

A l'usage

Van Life

{"minus":"200W max","featured":"false","price":"<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.mac4ever.com\/gateway?pid=deeplink&mid=am&ml=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FG%C3%A9n%C3%A9rateur-Anker-Powerhouse-%C3%89lectrique-Prises-CA%2Fdp%2FB09Q6CVW69&st=article&sid=171140&said=52906&sp=www\" rel=\"nofollow\">369,99€<\/a>","overallGrade":"7","id":"woetii","title":"batterie Anker 521","plus":"Capacité confortable

Compacité pour la capacité

Robuste

Silencieuse

Prise 220V

USB-A et USB-C (entrée et sorite)","content":"A 369 euros, Anker propose une batterie externe qui devrait satisfaire les utilisateurs nécessitant une prisse 200V et\/ou une prise allume-cigare et des ports USB en déplacement, tout en s'en tenant à des appareils ne consommant pas plus de 200W."}

Vous avez certainement croisé sur le net ces batteries au format XXL (la 521 est un petit modèle par rapport à ce que l'on trouve sur le marché) permettant d'alimenter la plupart des appareils du marché grâce à de nombreux ports USB et à des prises de courant traditionnelles.(il est parfois possible d'utiliser des adaptateurs sur les prises 110V US), et les versions disponibles avec les prises européennes proviennent souvent de marques exotiques, pouvant laisser craindre quant à la sécurité et la pérennité de l'appareil. De ce côté, pas de souci, avec cette 521 dotées de prises adéquates pour notre territoire,commercialisant sans problèmes techniques majeurs ses périphériques sur de nombreux territoires.La batterie 521 d'Anker est livrée dans une boite compacte aux couleurs de la marque (bleu et blanc) comprenant, outre la batterie elle-même,avec un câble de 101 cenyimètres pour faire le plein d'énergie depuis un véhicule et(24V/2,7A) doté d'un câble de 152 centimètres.L'Anker 521 propose(20 modules de 4 000 MAh LiFeP04 données pour 3 000 cycles, soit jusqu'à 6 fois plus que la concurrence selon le constructeur, même si cela ne veut pas dire grand-chose sans nommer les produits qui ont servi à la comparaison)(12,8V/20 000 mAh), avec une prise 220/240V délivrant 200W maximum, deux ports USB-A délivrant 18W maximum (5V/3,6A, mais 12W maximum par port), un chargeur allume-cigare délivrant 120W (12V/10A) et un port USB-C offrant 60W maximum, en entrée comme en sortie (5V/3A, 9V/3A, 15V/3A et 20V/3A).La batterie affiche des mensurations deUne poignée sur le dessus permet d'en faciliter le transport, et deux patins en caoutchouc sur le dessous de l'appareil assurent la stabilité de la bête.Anker assure que la conception monocoque et le compartiment indépendant pour les batteries assurent une sécurité maximale ainsi qu'une robustesse à toute épreuve (vu le poids, je ne me suis pas amusé à le vérifier en la jetant comme un malpropre) etou mettre en mode SOS (la lumière émettra le code SOS en morse en clignotant trois rapidement, puis trois fois plus longuement et encore trois fois rapidement, et ce en boucle). Il sera bien entendu possible de recharger la batterie à l'aide d'un chargeur solaire 12/28V (via le port à l'arrière) disposant d'un connecteur mâle DC 7909 afin d'étendre l'autonomie., dont la charge restante, de savoir si le mode économie d'énergie est activé (la batterie s'éteint automatiquement une fois tous les appareils rechargés. Une fois ce mode désactivé, la batterie continuera de fournir de l'énergie jusqu'à épuisement de ses réserves, pratique pour des appareils à alimenter en continu), les ports utilisés avec la puissance délivrée en entrée et en sortie, le nombre d'heures restantes estimées en fonction de l'utilisation, et une alerte de température trop élevée ou trop basse.Anker évoque la possibilité de recharger plus de 20 fois un smartphone, 4 fois un ordinateur, 5 fois un drone, ou encore d'alimenter un mini réfrigérateur pendant 5 heures. Si ces chiffres se vérifient,. Pendant les quelques jours passés avec la batterie, j'ai pu brancher deux éclairages basse consommation (des guirlandes LED avec de grosses ampoules grâce à une multiprise), ainsi qu'un ventilateur, une enceinte Bluetooth et mettre un iPhone 12 Pro en charge pendant plus de 3 heures à l'occasion d'une petite soirée loin de toute prise, et il restait encore 24% de batterie en rentrant.Parmi les quelques points intéressants, j'ai pu noter qu'i(en entrée), et que, y compris lorsque la prise 220V est utilisée (un petit ventilateur interne de 45 millimètres sur le côté gauche se met parfois en route, mais il n'est pas trop bruyant) et je n'ai jamais vu le voyant de surchauffe s'allumer, même en plein soleil (en mai, reste évidemment à voir en été). Attention, aSi une petite TV fonctionne, il faudra oublier les appareils nécessitant une grande puissance, comme un sèche-cheveux ou un four micro-ondes. Dès que la batterie détecte une puissance supérieure à ses limites, elle coupe automatiquement l'alimentation, ce qui permet de ne pas courir de risque. Anker (et d'autres constructeurs évidemment, dont les marques spécialisées dans les batteries pour amateurs de) propose, mais ce modèle n'est pas encore adapté à notre marché.