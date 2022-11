Prudente, Apple va adopter une approche "très étudiée" concernant les recrutements

Les recrutements ne sont pas gelés, mais Apple va se montrer prudente

approche prudente en matière d'embauche

Ce que nous faisons dans cette période, c'est que nous allons adopter une approche très étudiée concernant les recrutements. Cela signifie que nous continuons à embaucher, mais que nous n'embauchons pas dans tous les secteurs da l'entreprise.

Finalement, Apple connait aussi la crise

Elle est en effet intervenu officiellement après les spéculations portant sur la production des iPhone 14 Pro. C’est désormais au tour ded’assumer les relations publiques de la firme et de seDans une interview accordée à Nate Burleson, co-animateur de CBS Mornings , le CEO a confirmé queL'interview complète sera diffusée demain mardi, mais il est possible d’en avoir un aperçu dès à présent.Tim Cook a ajouté qu'Apple continue de croire fermement en un investissement à long terme -des postes qui durent.Pour rappel,-seule la Recherche et Développement ne semble pas touchée (contrairement à Facebook qui vient d’arrêter son projet de montre connectée). D’après Mark Gurman, la décision porterait davantage sur certaines fonctions de l'entreprise et des postes standard au niveau de l'ingénierie hardware et software.Au passage, Tim Cook a également discuté de la politique de retour enau sein de l'Apple Park, un autre sujet chaud de la Pomme. À partir de septembre, les employés de l'entreprise sont effectivement revenus à leur poste, et ce, pour au moins trois jours par semaine.