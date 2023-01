Finis les gros mots sur YouTube ? (Et les shorts deviennent monétisables)

explicites

Ce que disent les règles de YouTube

Lorsqu'un contenu explicite ne respecte pas ces règles, il peut être soumis à une limite d'âge, être supprimé ou entraîner un avertissement. Nous prenons en compte les éléments suivants pour décider s'il convient de soumettre le contenu à une limite d'âge, de le supprimer ou d'envoyer un avertissement.



• Utilisation de propos ou de thèmes sexuellement explicites

• Utilisation excessive d'un langage vulgaire

• Utilisation de termes très vulgaires ou à caractère sexuel dans le titre, la miniature ou les métadonnées associées

• Utilisation excessive de sons sexuels

Apple (et d'autres) le font déjà

Les vidéos courtes désormais monétisables

Module de monétisation des Shorts



Le module de monétisation des Shorts permet à votre chaîne de partager les revenus générés par les annonces diffusées entre vos vidéos dans le flux Shorts. Si vous acceptez ce module, vous pourrez générer des revenus grâce aux annonces diffusées dans le flux Shorts et aux vues de Shorts éligibles dans YouTube Premium à partir du 1er février 2023. Si vous l'acceptez après le 1er février 2023, le partage des revenus publicitaires générés par les Shorts commencera à partir de la date d'acceptation. Pour en savoir plus sur le fonctionnement du partage des revenus publicitaires générés par les Shorts, consultez les Règles de monétisation YouTube Shorts.

L'humour, mais aussi la chanson, ou même la vulgarisation, génèrent forcément quelques noms d'oiseaux dans leurs contenus, et, surtout vis à vis d'un public foncièrement majeur.C'est pourtant. Il n'y a rien d'officiel pour le moment, mais il suffit de regarder certaines chaînes historiquement plutôt...pour se rendre compte que desont fait leur apparition à la places des mots déplacés.Sur la page dédiée à la vulgarité (oui oui, ça existe), voici ce que dit YouTube :Sans forcément se brider devant la caméra,-vivement qu'Apple nous propose desautomatiques dans Final Cut Pro -je plaisante, hein., au cinéma et sur les plateformes maison, ce n'est pas le cas aux USA, nettement plus puritains que par chez nous. Malgré des lois beaucoup moins restrictives, c'est surtout l'auto-censure qui règne sous pression de groupuscules très puissants outre Atlantique -cela fait bien longtemps que les vulgarités n'ont plus leur place à la TV américaine., souvent américains (les fameux GAFA). Facebook, Instagram ou même Apple ont largement censuré les contenus affichant de la nudité ou des éléments de langages jugés disproportionnés. Et a l'inverse, les plateforme européennes le font aussi par mimétisme, afin de ne pas entraver leur développement à l'international., pas plus qu'une correction si vous y placez une faute. Oui, il a bien dans l'iPhone un dictionnaire destout comme Instagram qui a développé un algorithme capable de détecter une poitrine dénudée, histoire de protéger ce monde décadent d'images pourtant largement accessibles ailleurs.Enfin, dernière nouveauté, plus agréable cette fois : devant la pression exercée par TikTok,suivant la plateforme désigne.Ces comme chez nous ) et leur production sera désormais un peu plus rentable. Il s'agit d'une réponse à TikTok qui propose désormais environ 1€/1000 vues à partir de 50 000 abonnés sur sa plateforme.