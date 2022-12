L'app YouTube plante-elle aussi sur vos Apple TV ?

La rédaction vous conseille : Allez-vous utiliser les YouTube Emotes ?

Alors crise du lundi, bug ou autre raison, les retours se multiplient sur Twitter et Reddit A chaque fois, il s'agit du: lorsqu'on tente de quitter l'application YouTube, l'Apple TV ne répond plus et affiche un écran noir. Il n'y a alors pas d'autre choix que de forcer la fermeture de l'application ou la déconnexion, puis de rebrancher la box à la Pomme.. Pour cela, il suffit d'appuyer deux fois sur le bouton TV de la télécommande, de trouver l'application souhaitée et la balayer vers le haut sur le trackpad -en un geste plus ou moins rageur. De son côté, YouTube s'est montré peu loquace sur la question, indiquant sobrement aux utilisateurs déconfits d'essayer de supprimer et de réinstaller l'application. Mais cette étape ne semble pas résoudre le problème pour autant.