Quel est ce mystérieux tournage dans l'Apple Store Saint Germain ?

Silence, on tourne !

Peut-être une pub ou une vidéo

un film ou une série

Captain America - Le Soldat de l'hiver

pas mal de matériels et un service de sécurité

En effet, plusieurs de nos(et nous les remercions au passage) nous ont envoyé un certain nombre de photos de ce magasin parisien, prises dans la soirée d'hier, et ce, jusque tard dans la nuit. En effet, à partir de 18.30,afin de laisser place à une équipe de tournage, qui était toujours en place aux alentours de minuit. Sans compter une solide équipe de surveillance !. Ou bien encore? Comme c'était le cas dans, où l'on pouvait voir un Apple Store américain. A moins qu'il ne s'agisse d'une vidéo pour les sessions Today at Apple ?En tout état de cause, il y avait