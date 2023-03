Amazon signale les produits "fréquemment retournés"

produits fréquemment retournés

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce nouvel affichage : freiner et identifier les produits non conformes à leur description, obligation de transparence ou droit de la consommation, ou rationaliser le nombre de retours... En effet, un certain nombre de références peuvent réserver quelques surprises, et, quand on décide de les lire.Il semblerait qu'il s'agisse en tout cas de responsabiliser les revendeurs peu regardants ou d'attirer l'attention des consommateurs distraits... Pour le moment, cet étiquetage ne concerne que(comme la capture d'écran ci-dessous), mais il est fort possible qu'il soit déployé dans d'autres pays.