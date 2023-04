Vous ne devinerez jamais à quoi ressemblait le 1er logo d'Apple

Le premier logo (1976)

Newton... A Mind Forever Voyaging Through Strange Seas of Thought... Alone

Newton... Un esprit voyageant pour toujours à travers d'étranges océans de pensée... Seul

Le logo "Rainbow Apple" (1977-1998)

Le logo monochrome (1998-présent)

L'histoire du logo d'Apple remonte à ses débuts en 1976 et commence avec son fondateur, Steve Jobs , et son partenaire, Steve Wozniak . Le premier logo de l'entrepriseIl a été conçu par Ronald Wayne.Le logo était, ce qui signifieen effet, il ressemblait davantage à une gravure qu'à un logo, ce qui rendait toute reproduction très difficile !En 1977, Steve Jobs a décidé de changer le logo pour quelque chose de plus simple et mémorable. Il a demandé à Rob Janoff, un designer graphique, de créer un nouveau logo. Janoff a conçuet jouait également sur le mot anglais "byte", qui signifie "octet" en informatique.Le logo était coloré, avec des bandes arc-en-ciel horizontales,et symbolisant la créativité et l'innovation. Ce logo emblématique a été utilisé pendant plus de 20 ans.En 1998, avec le retour de Steve Jobs chez Apple et le lancement de l'ordinateur iMac, le logo d'Apple a subi une nouvelle transformation.Depuis, plusieurs variations de couleur et de finition ont été utilisées, notamment le chrome, le blanc, le noir et d'autres teintes assorties aux produits de l'entreprise.si on omet la toute première et éphèmère version. Ces légères évolutions du logo reflètent la capacité d'Apple à évoluer dans son temps tout en restant fidèle à elle-même.