Warren Buffett revend 85% de ses actions TSMC !

Une confiance en Apple, oui. Moins en ses sous-traitants !

prises en considération

Une fidélité à toute épreuve

Si vous êtes un utilisateur d'Apple et que quelqu'un vous offre 10 000 $, à la seule condition qu'il vous prenne votre iPhone et que vous ne pourrez jamais en acheter un autre, vous ne le ferez pas. Si on vous propose de ne pas acheter une Ford contre 10 000 $, vous prendrez les 10 000 $ et vous achèterez une Chevrolet.



Je pense que Tim Cook est l'un des meilleurs CEO. Il comprend l'entreprise et il vend un produit que Steve Jobs a fondamentalement inventé, mais Tim Cook a vraiment géré cette entreprise d'une manière extraordinaire.

En 2022, le fonds avait acquis pour, qui -faut-il le rappeler- s’occupe des puces AX et MX d’Apple. Selon, Warren Buffett, qui se trouve actuellement au Japon- serait intéressé par. Concernant son revirement, l’homme d’affaires a déclaré qu’il n’avaitEn effet, le Fonds est connu pour ses investissements à long terme et il n’est pas dans ses habitudes d’acheter et vendre en un si court laps de temps. Outre, on pourrait aussi rappeler que TSMC n’est pas en odeur de sainteté aux USA, avec ses investissements ne voyant pas le jour en Arizona ou encore ses critiques des salariés américains.Dernièrement, l'homme d'affaires a même réitéré également sa loyauté envers la firme, expliquant qu'il n'était pas le seul. Pour lui, la force de Cupertino réside dans. Il estime que les gens n'abandonneraient pas leur iPhone même pour 10 000 dollars.