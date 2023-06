40€, c’est le prix de la manette qui pilote le sous-marin perdu du Titanic

Le sous-marin Titan se contrôle avec une manette à 40€

Un engin conçu pour l'exploration

On aperçoit la manette à 3'35"

Vous avez certainement entendu parler de la course contre la montre pour retrouver le sous-marin Titan disparu près du Titanic, dont les 5 occupants ne disposent plus que de quelques dizaines d'heures d'oxygène. Un documentaire de la chaine CBS publié il y a quelques mois donne un aperçu de la cabine de l'engin fait de titane et de fibre de carbone et nous apprend quele même modèle lancé en 2012 que l'on trouve actuellement à 43,99 euros. Si cela peut faire peur, il n'y a pourtant rien d'inédit ou de loufoque. Les manettes de jeux sont très ergonomiques et souvent mises à profit pour tout autre chose dans des domaines très sérieux, par exemple pour le périscope de certains sous-marins de l'armée américaine.. Bien entendu, on ne s'attend pas à un confort luxueux dans ce type d'engin dédiés à l'exploration, mais il faut toutefois avoir un certain courage pour s'installer à bord et partir à la rencontre de la plus célèbre épave du monde par 3 843 mètres de profondeur dans l'Atlantique nord, en sus du chèque de 250 000 dollars nécessaire pour réserver une place.Parmi les 5 occupants du sous-marin Titan, se trouvent, l'homme d’affaires britannique, Hamish Harding, dirigeant d'Action Aviation, une firme spécialisée dans la vente de jets privés, le magnat pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleman, ainsi que, vraisemblablement, le dirigeant d'OceanGate -la firme proposant les explorations au sein du Titan- Stockton Rush. Pour rappel, le sous-marin ne donne plus de signes de vie depuis dimanche, et les spécialistes estiment qu'il reste actuellement moins de 30 heures d'oxygène au sein du bathyscaphe.