Alerte phishing : ne vous laissez pas piéger par ce faux mail iCloud !

Un phishing iCloud "presque" sans faute

Comment se protéger du phishing

image @ La Cnil

Qu'est ce que le phishing

Un de nos lecteurs -Guy qui reçoit un mois VIP- a reçu une. Comme on peut le voir sur la capture d'écran, il n’y aMais en y regardant à deux fois, on note: il manque le i à iCloud, il s’agit d’une ancienne icône d’iCloud Drive, il n'y a pas de mention d'iCloud+, qui gère désormais cette fonction.De plus, et nos lecteurs le savent, en cas de saturation du stockage, le message n'arrivera pas par mail, mais plutôt via une notification / alerte sur l'iPhone, l'iPad ou le Mac. De même, une alerte s'affichera dans l’app Réglages avec un lien pour remédier à la situation.Mais aujourd'hui,. Et, à défaut d'une vigilance permanente, on peut facilement se faire attraper et y perdre sa CB, ses données personnelles ou ses photos…. Il faut toujours vérifier tout ce que vous recevez par mail / sms et s'assurer de la légitimité de chaque contenu. Très souvent, on repère un phishing grâce à des erreurs de grammaire ou d’orthographe dans les e-mails, les adresses e-mail ou les URL.Dans certains cas, c’est la demande elle-même qui peut être: par exemple de la part d'un organisme officiel (la sous-préfecture, les impôts, Ameli...) ou encore d'une banque, d'un FAI ou d'un opérateur de téléphonie mobile.Dans tous les cas, il vaut mieux contacter de vous même ces différents organismes. Enfin, on peut aussi se reposer sur la technologie, certains antivirus sur Mac possèdant également une fonction anti-phishing.Pour ceux qui ne sont sensibilisés au phishing -hameçonnage en bon français-,. Ces informations peuvent inclure des détails tels que les noms d'utilisateur, les mots de passe, les numéros de carte de crédit, les numéros de sécurité sociale, etc.Le phishing est généralement réalisé parqui semblent provenir d'organisations légitimes. Ces derniers incitent souvent à entrer des informations personnelles via un lien / sur un site web frauduleux plus vrai que nature, ce que l'on retrouve dans l'exemple ci-dessous : l'email semble provenir d'Apple.Rappelons que le Ministère de l'intérieur a mis en place un site pour signaler toute tentative de phishing