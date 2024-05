Un Apple Store en Lego, ça vous tente ?

Le modèle n’est pas basée sur une boutique Apple en particulier. Nous avons parcouru un certain nombre de magasins Apple populaires et célèbres, essayé de trouver un style de conception cohérent et créé ce modèle qui peut s'intégrer dans une ville Lego (avec d'autres ensembles modulaires/villes Lego).



Il y a des easter eggs cachés, dont des iMac G3, iPod, AirPods, Vision Pro à l'intérieur du modèle.